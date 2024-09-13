「作夢行情」Q4要來了！電子、金融點火助攻　00878成長動能浮現

▲台股兩大支撐電子股及金融股挺過第三季震盪，準備迎接第四季作夢行情。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳一句訂單需求強勁努力準備出貨，激勵美股市場全面回神。機構專家預測，美國此次只會預防性降息1碼，也就是0.25%，值得注意的是，台股兩大支撐電子股及金融股挺過第三季震盪，準備迎接第四季作夢行情，市場第一大「高股息ETF」國泰永續高股息（00878）也因投組分散兩大主要產業，被視為年底最具成長動能的ETF之一。

觀察14家金控累計今年前8個月獲利情形，整體累計獲利續創新高，突破4,641億元，年增49%，其中，富邦金（2881）累計淨利1,133.3億元，國泰金（2882）累計淨利983.5億元，近日受到金金併影響的中信金（2891）累計淨利也有532.15億元。

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今年以來，金融業受惠於資本市場熱絡、股息入帳、投資表現亮眼等，上半年多家股價創下歷史高點，高EPS被投信ETF選入成分股，降息後台美利差縮小，避險成本下降，還有債券收益，對金融業會是大利多。

00878經理人游日傑指出，台股現在由「兩大雙引擎」金融業和電子半導體引領市場向上，但美國大選前仍有變數，11月後情勢明朗後，台股可望重回軌道。

游日傑說，台灣出口8月創下歷年單月新高，主因是AI帶來的高效能運算、人工智慧、半導體及新機備貨旺季等，國泰金控近日發表的國內經濟預測，上修今年經濟成長率至3.7%，加上台股第四季多為電子旺季，綜觀各項數據，台股第四季或有機會重回高點。

觀察證交所本周公布8月定期定額戶數統計ETF前20大標的，即使8月台股面臨修正拉回，多檔ETF在定期定額的戶數仍有增長，投資人風雨無阻看好市場前景，把握低檔入市。

其中，蟬聯榜單第一名多個月份的00878持續霸榜，單月再增2,282戶數，交易戶數來到29萬4,953戶新高，在新粉加入下，最新基金規模已有3,169.4億元，00878近幾次配息有向上趨勢，挹注投資人加碼信心。