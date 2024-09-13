交通再升級！南投幸福GO竹山鎮交通服務試營運啟動！

▲ 理周教育學苑攜手股市名師蕭明道、朱家泓及謝佳穎捐贈復康巴士，送愛心到雲林。

文‧理周教育學苑

理周教育學苑攜手股市名師蕭明道、朱家泓及謝佳穎，合力捐贈價值百萬元的自排復康巴士予雲林縣。捐贈儀式於6日舉行，由雲林縣副縣長謝淑亞代表接受捐贈並頒發感謝狀，以感謝理周教育學苑及三位老師的愛心善舉。

理周教育學苑長期推動公益活動，以「學投資、做公益」為宗旨，並透過去年舉辦的《與大師面對面》公益講座，成功吸引上百位民眾參與，為捐贈復康巴士募集資金。謝佳穎老師特別表示，雲林是他的家鄉，透過這次的捐贈，希望激勵更多旅外同鄉回饋家鄉，幫助弱勢群體。

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副縣長謝淑亞表示，復康巴士對行動不便者而言，如同雙腳般重要，提供就醫、復健及社會參與的便利交通服務。她感謝理周教育學苑及股市名師的無私奉獻，並呼籲更多企業與善心人士加入行善行列，造福更多需要幫助的縣民。她同時指出，雲林縣總人口約六十六萬人，其中有約五萬名身心障礙者。目前，雲林縣復康巴士的營運車輛已增至五十七輛，需求仍然大，感謝蕭明道老師承諾明年再捐贈三輛巴士，進一步改善服務質量。

雲林縣社會處副處長陳怡君則補充，目前縣府已發展線上預約系統及手機綁定服務，為身心障礙者提供更加便捷的復康巴士預約方式，並透過各項福利政策，致力於提升身心障礙者的生活質量。

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