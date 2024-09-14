市場重新評估Fed下週大幅降息可能性　美股小幅開高

▲美股早盤主要指數普漲。（圖／路透）
文／中央社
投資人正在重新評估美國聯邦準備理事會（Fed）在下週決策會議大幅降息的可能性，美股3大指數今天小幅開高。
道瓊工業指數上揚56.9點或0.14%，開在41153.7點。
標準普爾500指數微漲7.6點或0.14%，開在5603.34點。
以科技股為主的那斯達克綜合指數小漲5.6點或0.03%，開在17575.25點。
▲美股早盤主要指數普漲。（圖／路透）
文／中央社
投資人正在重新評估美國聯邦準備理事會（Fed）在下週決策會議大幅降息的可能性，美股3大指數今天小幅開高。
道瓊工業指數上揚56.9點或0.14%，開在41153.7點。
標準普爾500指數微漲7.6點或0.14%，開在5603.34點。
以科技股為主的那斯達克綜合指數小漲5.6點或0.03%，開在17575.25點。
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台新金（2887）、中信金（2891）雙龍搶珠新光金，台新金周三（11日）董事會調高換股比例後，以今（13）日雙方收盤價計算，台新金換股價約在14.35元，首次超越中信金的14.28元收購價。
2024-09-13 16:52
根據韓媒BusinessKorea報導，去年三星電子成功獲得了Google的 Tensor G4 訂單，人們因此產生對三星將繼續生產Google下一代行動應用處理器（AP）的強烈預期。然而，據業內人士透露，Google明年將其行動AP生產從三星電子轉向台積電的可能性越來越大。明年發表的Google智慧型手機「Pixel 10」系列中搭載的下一代行動AP「Tensor G5」預計將採用台積電的3奈米製程生產。
2024-09-13 15:31
微軟（Microsoft）12日宣布，將裁減Xbox遊戲部門650個職位，為遊戲產業最新一波的大規模裁員。這也是微軟以690億美元現金（約新台幣2.21兆元）收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）以來，針對遊戲部門第3次裁員。
2024-09-13 12:13
新股抽籤別錯過！漢田生技(1294)、泓德能源(6873)都在13日開放申購，其中泓德能源承銷價188元，以市價248.5元計算，抽中一張有望現賺6.05萬元。
2024-09-13 00:01
市場靜待美國聯邦公開市場委員會（FOMC）下周會議結果，交投熱度不高，台股13日上漲106.4點，漲幅0.49%，指數收在21,759.65點，重返半年線之上，但成交量僅有2,476.44億元；加權指數周線翻紅，全周上漲324.46點，漲幅1.51%，平均日均量2,897.16億元。
2024-09-13 16:37
經濟學家在今（13）日公佈《路透社》調查中認為，日本央行（BOJ）不會在下周的政策會議上升息，但大多數經濟學家仍預計年底前會升息。
2024-09-13 14:36
輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳一句訂單需求強勁努力準備出貨，激勵美股市場全面回神。機構專家預測，美國此次只會預防性降息1碼，也就是0.25%，值得注意的是，台股兩大支撐電子股及金融股挺過第三季震盪，準備迎接第四季作夢行情，市場第一大「高股息ETF」國泰永續高股息（00878）也因投組分散兩大主要產業，被視為年底最具成長動能的ETF之一。
2024-09-13 12:12
根據外媒彭博社報導，記憶體大廠美光科技股價周四重挫，延續近期跌勢，因BNP Paribas Exane警告稱美光股價將繼續跑輸其他AI相關個股。
2024-09-13 11:38
美國數據顯示經濟放緩，美國聯準會（Fed）下周降息幾乎是確定的事，今（13）日美元兌日圓暴跌，一度再觸及140.7價位，測試周三（11日）低點，而金價再刷歷史新高，每盎司站上2560美元。
2024-09-13 11:36
台新金（2887）與中信金（2891）搶親新光金（2888）進入白熱化對抗，中信金稱若應賣投資人逾51% 用第1次收購價做2次收購，台新金今（13）發4大點聲明，抨擊中信金任意宣布第二階段公開收購價格，根本無視公司治理及董事會權責。
2024-09-13 15:19
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