ETF規模破千億+1 ！00713跨門檻 一表看8家盛況

雖台股短線波動加劇，人氣退潮，成交量見萎縮，但ETF買氣不受影響，根據證交所統計，元大高息低波（00713）在成立7年後規模正式突破千億元，在昨（13）日達1000.06億元，為台股ETF中第8檔達千億級別。

快訊／大雨轟炸 台中市4區域列「淹水一級警戒」

雨區北移！經濟部水利署今（14日）下午1時30分針對台中市4區 南屯區 、 西區 、 北區 、 西區發布一級淹水警戒，另南區 、 東區 、 中區為淹水二級警戒。

地緣政治下護國神山群 半導體專家：布局歐洲東南亞保優勢

台灣半導體研究中心副主任莊英宗在訪歐期間接受中央社採訪，分析全球情勢變化帶給台灣「護國神山群」的挑戰與機會，指出要在既有優勢下往前走必須布局海外，而歐洲和東南亞最能與台灣互補。

黃仁勳一席話！三星爭食台積電AI晶片訂單 韓媒吐槽「很難」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周在高盛集團舉辦的技術會議時大讚台積電（2330）代工品質，但不排除也會啟用其他供應商，韓媒《The Korea Times》直言，三星的代工廠正在努力提高其製造良率，但這數字的改善速度並沒有三星希望的那麼快，在這種背景下，三星似乎很難獲得代工訂單。

台股量縮人氣退潮 2公司撤回上市櫃申請

台股下半年波動加劇，加上量能萎縮，人氣退潮，也影響公司申請上市上櫃意願，50年老字號本土寢具大品牌「床的世界」（2938）公告撤回股票上櫃申請；另藝術拍賣第一品牌帝圖科技文化（6650）也撤回股票上市的申請，二家均表示，會在適當時機再重新提出申請。

國際金價再刷新高 外資喊明年中看3000美元寫新里程碑

受到聯準會（Fed）即將啟動降息循環和美國總統大選緊張局勢的推動，紐約時間周五（13日）現貨價格短線走強超20美元，最高漲至每盎司2583.36美元，續刷歷史新高，花旗預計到明（ 2025） 年中期黃金價格將達到每盎司 3000 美元。

AI需求促企業級SSD第二季合約價季增25% 原廠營收成長逾50%

根據TrendForce最新調查，2024年第二季因NVIDIA GPU平台放量及AI應用帶動存儲需求，加上server品牌商需求升溫，enterprise SSD採購容量明顯成長。AI帶動大容量SSD需求，但供應商今年上半年來不及調整產能，供不應求情況大幅推升第二季enterprise SSD平均價格季增超過25%，使原廠營收季增50%以上。

晶華搶攻明年婚宴市場 升級軟硬體服務「起桌價不到3萬元」

婚宴市場需求增溫，晶華（2707）開始為明年的訂單布局，日前公布2025婚宴專案，首度公開全新的軟硬體服務，並推出5大亮點，更維持現有29,800元起的桌價，目標成為30桌的五星級酒店婚宴場地首選。

冒名電話簡訊高達300萬筆！假網頁騙信用卡個資 還用AI複製聲音

詐騙猖獗四起，不僅衝擊大型企業，中小型企業、國營企業也成為目標。台灣數位信任協會和中華民國電腦稽核協會發布「2024冒名詐騙報告書」提到，冒名類型的高風險電話和簡訊高達近300萬筆，尤其電話詐騙話術多元，還用AI技術複製聲音騙取財務個資，更要留意優惠簡訊搭配釣魚連結，提高警覺多加查證，才能避免受騙上當。

英特爾關閉愛爾蘭研發中心 外媒：750名員工受影響

根據《愛爾蘭時報》報導，英特爾研發部的員工被告知，英特爾計劃在明年年底前關閉位於愛爾蘭克萊爾郡香農的工廠，英特爾在愛爾蘭的營運總部將遷往位在萊克斯利普的園區。