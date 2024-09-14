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快訊／大雨轟炸　台中市4區域列「淹水一級警戒」

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▲雨區北移，台中市四區列一級淹水警戒。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

雨區北移！經濟部水利署今（14日）下午1時30分針對台中市4區包括南屯區、西區、北區、西區發布一級淹水警戒，另南區、 東區、中區為淹水二級警戒。

對流旺盛，中央氣象署今下午1時許對雲林縣、台中市等2縣市發布大雷雨即時訊息，並對台中市太平區發布山區暴雨災防告警。

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此外，氣象署也同步對台中市頭汴坑溪仙女瀑布至一江橋發布山區暴雨災防告警，警戒區為台中市太平區，持續時間至15時24分。

關鍵字： 台中市淹水警戒山區暴雨天氣安全

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