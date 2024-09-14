快訊／大雨轟炸　台中市4區域列「淹水一級警戒」

▲雨區北移，台中市四區列一級淹水警戒。（圖／記者李毓康攝）
記者陳瑩欣／綜合報導
雨區北移！經濟部水利署今（14日）下午1時30分針對台中市4區包括南屯區、西區、北區、西區發布一級淹水警戒，另南區、 東區、中區為淹水二級警戒。
對流旺盛，中央氣象署今下午1時許對雲林縣、台中市等2縣市發布大雷雨即時訊息，並對台中市太平區發布山區暴雨災防告警。
此外，氣象署也同步對台中市頭汴坑溪仙女瀑布至一江橋發布山區暴雨災防告警，警戒區為台中市太平區，持續時間至15時24分。
▲雨區北移，台中市四區列一級淹水警戒。（圖／記者李毓康攝）
記者陳瑩欣／綜合報導
雨區北移！經濟部水利署今（14日）下午1時30分針對台中市4區包括南屯區、西區、北區、西區發布一級淹水警戒，另南區、 東區、中區為淹水二級警戒。
對流旺盛，中央氣象署今下午1時許對雲林縣、台中市等2縣市發布大雷雨即時訊息，並對台中市太平區發布山區暴雨災防告警。
此外，氣象署也同步對台中市頭汴坑溪仙女瀑布至一江橋發布山區暴雨災防告警，警戒區為台中市太平區，持續時間至15時24分。
關鍵字： 台中市 ﹑ 淹水警戒 ﹑ 山區暴雨 ﹑ 天氣 ﹑ 安全
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雖台股短線波動加劇，人氣退潮，成交量見萎縮，但ETF買氣不受影響，根據證交所統計，元大高息低波（00713）在成立7年後規模正式突破千億元，在昨（13）日達1000.06億元，為台股ETF中第8檔達千億級別。
2024-09-14 15:07
雨區北移！經濟部水利署今（14日）下午1時30分針對台中市4區 南屯區 、 西區 、 北區 、 西區發布一級淹水警戒，另南區 、 東區 、 中區為淹水二級警戒。
2024-09-14 13:53
台灣半導體研究中心副主任莊英宗在訪歐期間接受中央社採訪，分析全球情勢變化帶給台灣「護國神山群」的挑戰與機會，指出要在既有優勢下往前走必須布局海外，而歐洲和東南亞最能與台灣互補。
2024-09-14 13:12
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳本周在高盛集團舉辦的技術會議時大讚台積電（2330）代工品質，但不排除也會啟用其他供應商，韓媒《The Korea Times》直言，三星的代工廠正在努力提高其製造良率，但這數字的改善速度並沒有三星希望的那麼快，在這種背景下，三星似乎很難獲得代工訂單。
2024-09-14 11:35
台股下半年波動加劇，加上量能萎縮，人氣退潮，也影響公司申請上市上櫃意願，50年老字號本土寢具大品牌「床的世界」（2938）公告撤回股票上櫃申請；另藝術拍賣第一品牌帝圖科技文化（6650）也撤回股票上市的申請，二家均表示，會在適當時機再重新提出申請。
2024-09-14 10:51
受到聯準會（Fed）即將啟動降息循環和美國總統大選緊張局勢的推動，紐約時間周五（13日）現貨價格短線走強超20美元，最高漲至每盎司2583.36美元，續刷歷史新高，花旗預計到明（ 2025） 年中期黃金價格將達到每盎司 3000 美元。
2024-09-14 09:56
根據TrendForce最新調查，2024年第二季因NVIDIA GPU平台放量及AI應用帶動存儲需求，加上server品牌商需求升溫，enterprise SSD採購容量明顯成長。AI帶動大容量SSD需求，但供應商今年上半年來不及調整產能，供不應求情況大幅推升第二季enterprise SSD平均價格季增超過25%，使原廠營收季增50%以上。
2024-09-14 06:00
婚宴市場需求增溫，晶華（2707）開始為明年的訂單布局，日前公布2025婚宴專案，首度公開全新的軟硬體服務，並推出5大亮點，更維持現有29,800元起的桌價，目標成為30桌的五星級酒店婚宴場地首選。
2024-09-14 06:00
詐騙猖獗四起，不僅衝擊大型企業，中小型企業、國營企業也成為目標。台灣數位信任協會和中華民國電腦稽核協會發布「2024冒名詐騙報告書」提到，冒名類型的高風險電話和簡訊高達近300萬筆，尤其電話詐騙話術多元，還用AI技術複製聲音騙取財務個資，更要留意優惠簡訊搭配釣魚連結，提高警覺多加查證，才能避免受騙上當。
2024-09-14 06:00
根據《愛爾蘭時報》報導，英特爾研發部的員工被告知，英特爾計劃在明年年底前關閉位於愛爾蘭克萊爾郡香農的工廠，英特爾在愛爾蘭的營運總部將遷往位在萊克斯利普的園區。
2024-09-14 00:13
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