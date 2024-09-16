00878思考改月配？　國泰投信：評估過確定不更動

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有逾143萬受益人的季配息「國民ETF」國泰永續高股息（00878）傳出思考改為「月配息」產品，對此國泰投信表示，內部曾有評估，但確定不會更動。

市場指出，國泰投信日前因為金管會裁罰案中明令「1年內不能募新商品」，導致內部新品暫停推出，業界因此預期00878思考由季配轉月配增加能見度，國泰投信也坦言「確實曾經評估過更換配息方式」，不過公司強調此舉與裁罰無關。

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目前台股ETF中，做出配息頻率更動的以元大投信發行的元大高息（0056）與元大台灣高息低波(00713)最為津津樂道，其中0056由年配改為季配、00713由半年配改為季配，兩檔ETF如今規模皆逾千億元以上。

其他投信業者指出，台股ETF想要更換配息頻率「不是喊喊就可以」，需要有一套完整評估，單就行政流程上面寄送配息資訊的成本、除息動員、配息入帳等管銷是否會侵蝕現有股民權益、追蹤指數與連結標的績效能否撐起頻繁發錢的需求，都要仔細檢查。

國泰投信日前因為經理人違法「跟單交易」影響，今年4月遭到金管會祭出120萬元裁罰、涉案經理人解職。另外金管會還加重處分要求最近1年（至明年4月中下旬）不得申請募集投資於國外有價證券的投信基金案件；近半年內（今年4月中下旬至10月中下旬）不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業；至今年7月下旬前不得向金管會申請投資外國事業或設立分支機構、在大陸地區參股投資證券投資基金管理公司等。