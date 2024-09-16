星宇拚明年加入寰宇一家　引進5架A350貨機搶攻貨運市場

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今（16）日舉行法說會，執行長翟健華指出，星宇打的是國際盃，有系統、有組織落實3大目標市場，需要時間擴大航網，預計2026年就會改善很多，明年底也將申請加入寰宇一家聯盟，不僅打通任督二脈，也可以把價格維持住；貨運市場也會是未來發展重點，將引進5架A350全貨機，預計2029年到位。

翟健華表示，以目前全球的客運量來看，放眼國際，台灣有第3家航空公司綽綽有餘、且空間很大，但現在航網太小是星宇比較吃虧的地方，因此需要時間把航網擴大，就會帶來更多客人，這部分也正在努力中，預計2026年就會改善很多；同時，也希望明年底可以申請加入寰宇一家聯盟，就可以把價格維持住。

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星宇也指出，去年全球機場貨運量，桃園機場排行第10名，總貨運量達211萬2988公噸，今年上半年全球市場貨運量更創近3年新高，連續4季年增率正成長，看好貨運市場未來持續暢旺，貨運市場會是星宇未來發展的重點之一，也已規劃引進5架A350全貨機，預計2029年到位。

航網方面，去年開闢8個新航點，今年也進駐台中機場，截至目前為止共開了29條航線、27個航點，Q4會開賣台中-富國島、台中-沖繩航線，逐步提升中台灣市占率；另今年底前還會再交2架A350-900客機，明年底前會交1架A350-1000客機，機隊規模逐步到位，對於開闢新航網也有很大挹注。

此外，隨著桃機第3航廈將在2027年完工，星宇也看好未來乘載旅客量會大幅提升，加上台灣地理位置優越，航空市場未來成長空間及發展潛力巨大；目前星宇每周平均飛航238班，明年預估將增至278班，雖然新機不一定能準時交機，但星宇都是在疫情前訂的，因此交機排程上會優於同業，就可趕上第3航廈完工的好時機。