快訊／中信金搶親新光金失利關鍵　金管會曝「現金和換股不同」

▲新光金集團外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）與台新金（2887）合意併購遭遇中信金（2891）搶親，金管會副主委邱淑貞今（16）日晚間臨時召開記者會宣布政策，不准中信金公開收購新光金股權，邱淑貞表示，「現金和換股不同」她強調，非合意併購以「換股」而沒有用全現金的方式執行，不予同意。

這次記者會，由邱淑貞主持，銀行局局長莊琇媛、證期局局長張振山、保險局局長王麗惠陪同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱淑貞指出，台新金跟新光金的案子，依合併法的規定，經股東會通過以後辦理審查。

「合意或非合意，我們沒有所謂的優先性。」邱淑貞表示，兩間互沒有股權的金融公司，取得10%股權之後再往下談合併，涉及客戶、股東、員工權益。

莊琇媛表示，今早銀行局副局長童振源表示，9月24日是最終截止日，之所以提前公告，主要在於併購案的程序必須經業務會報，由於業務會報落在星期一，「如果不是今天，就是下周一。」

「我們已請中信金補件過一次了。」莊琇媛表示，補件的內容他們有回，但回答的內容有些疑義。

莊琇媛指出，非合意併購，在程序上只有經過董事會，因此涉及是否可用現金、股票執行，若要用股票勢必增資，但增資要提股東會；這次中信金採「現金和股票」並行，但股東會沒有通過，程序上面，以非意併購我們傾向用現金。