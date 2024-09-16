台積電增資日美廠挹注　前8月對外投資金額翻2倍

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者廖婕妤／台北報導
經濟部投審司今（16）日公布今年前8月核准整體對外投資（含新南向國家、中國）件數為740件、金額約367.65億美元（約新台幣1.17兆元），其中，對外投資金額年增2倍，主要是因台積電（2330）、世界先進（5347）、文曄（3036）等公司投資所挹注。
投審司指出，今年前8月核准備對外投資件數為490件，年增32.79％；投增資金額計336億658萬美元（約新台幣1.16兆元），年增201％，主要是核准台積電（2330）分別以80億美元、52.62億美元、50億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.、日本JASM、美國亞利桑那州廠等；以及世界先進（5347）以24億美元投資新加坡廠，還有文曄（3036）等以39.8億美元間接收購加拿大廠全數股權等大型投資案所致。
新南向國家部分，投審司表示，今年前8月核准備投資件數為209件，年增52.55%；投增資金額計77.15億美元，年增155.96%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞，今年前8月核准大型投資案如世界先進對新加坡投資案、矽品精密工業以2.7億美元增資馬來西亞、台北富邦商業銀行以1.73億美元投資越南胡志明市分行、光寶科（2301）以1.2億美元投資越南等。
至於中國大陸投資方面，今年前8月核准投資件數為250件，年增9.17%；核准投增資金額計31.58億美元，年增32.41%，核准大型投資案除台塑（1301）、台朔重工各以5.3億美元間接增資福建福欣特殊鋼外，主要為鴻海（2317）、友達（2409）、亞泥（1102）等因跨國企業併購而間接認列對中國大陸投資案件。
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