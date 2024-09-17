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9月航空貨運不如8月　電商業調整運作讓Q4旺度不如去年

▲桃園機場做好迎接解除邊境各項管制的準備。（圖／桃機公司提供）

▲今年第四季航空貨運估計沒有預期的旺。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／台北報導

兩家大型航空貨運承攬業者指出，去年第四季因為電商業出貨量遠高於預期，造成市場艙位不足，運價飆漲，今年電商業與科技業調整營運策略，不擠在第四季出貨，以致往年9月開始守上升趨勢的航空貨運，今年9月運價不如8月，估計第四季最大旺季會不夠旺。

常駐美國達拉斯的捷迅(2643)總經孫鋼銀指出，美國線九月份目前看起來沒有比8月份好，運價整體來講是差不多的。電商其實早就有在用海空聯運或全海運的方式以及計劃在美國找第三方倉儲以降低營運成本。他個人認為，今年第四季應該沒有預期的旺。

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今年8月，台灣到美西、美東每公斤運價有新台幣270與280元，目前市場運價約230與240元，降幅約15%，36元油料附加費外加。業者分析，8月的出口量很大，讓9月變得貨載不如預期，大陸市場尤其明顯，每公斤運價從8月的6美元降到現在的4美元，降幅超過三成。

攬貨業分析，去年第四季飆漲的運價，讓電商覺得「被宰了」，今年積極分散出貨，第三季淡季變旺季，另去年因時間太緊，只能採用空運，今年提早出貨就可以採用海運或海空聯運，省了大筆運費，但是需要透過建立美國的倉儲來搭配處理。

另外需要的包機，電商業今年都提早安排，8月美國包機費用約100到110萬美元，現在只要80萬美元左右，包機多了，也影響正常航班的運價。

目前市場運價最高的是泰國到美國航線的運價，每公斤在9-10美元之間，越南8到9美元，但是這兩國出的貨沒有電商貨，主要是AI、伺服器等科技產品。

至於10月1日美國東岸可能出現的罷工或怠工，兩家大型海運承攬業都認為不會讓貨載海轉空，主要是因為近期海運運價跌幅頗大，很多急貨也都提早出了；另一般估計美國政府一定會出面斡旋處理美東碼頭勞資問題，僵持局面不會拖太久，且走海運還可選擇運到美西走鐵路進美東，由於海運以低價傳產貨及重貨為主，託運人也付不起空運費。

近期有航空公司估第四季運價有可能高過疫情期間高峰價，攬貨公司高階笑說，那是因為航空公司正在與攬貨業洽談明年長約所做的策略性談話。

關鍵字： 9月航空貨運不如8月電商業調整運作

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