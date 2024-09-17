快訊／官股金融業二度遇駭！　兆豐投信緊急搶修恢復

「新新併」首關！新光金紀念品領至10／3 44萬委託書徵求起跑

中信金（2891）搶親新光金（2888）遭金管會否決，惟台新金（2887）若想與新光金完成合併，下個月（10月）股東臨時會是第一關，而約有資格參與此次股臨會約44萬股東近日將陸續收到股東會通知單，據了解，二大股東檯面下徵求委託書已接近肉搏戰，盛況超過去年6月董事會改選。

台股ETF受益人978萬續創高 2 檔高息人氣王出列

台股ETF投資人越跌越買，總人數來到978萬大關，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加8萬2450人，來到978萬2627人，為連續29周創新高。

蘋果包下台積電2奈米首批產能 傳iPhone 17 Pro導入

市場消息傳出，台積電（2330）正在提前試產 2 奈米晶片，且如過去，蘋果可能保留了台積電的全部 2奈米首批產能，預期將在明年 iPhone 17 上首度亮相，但也面臨一些挑戰。

中信金娶親不成股臨會照開 64萬股民可領「多功能碗」紀念品

金管會昨（16）日晚宣布不同意中信金（2891）申請公開收購新光金（2888），惟預計10月11日要舉行113年第一次股東臨時會仍照常舉行，為日後購併鋪路，而此次仍有送出股東會紀念品，約64.4萬股東可以憑股東會通知單領取這一次股東會紀念品「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」。

搶親喊卡！外資砍中信金80萬張見轉機 考驗新光金持股

金管會昨（16）日晚宣布不同意中信金（2891）申請公開收購新光金（2888），雖中信金搶親失敗，惟中信金在上個月宣布要投資新光金以來近一個月時間遭外資狂倒逾80萬張後或可見外資買盤回頭，而相較外資同時間買進新光金逾60萬張，也考驗外資後續持有意願。

字節跳動傳和台積電合作開發AI晶片 外媒曝2026年量產

根據科技新聞網站《The Information》報導，引述知情人士指出，中國大陸互聯網公司「字節跳動」尋求和台積電（2330）合作，希望自家設計人工智慧（AI）的兩款晶片能在2026年量產，如此可以減緩受到美國出口管制衝擊以及減少對輝達（NVIDIA）的依賴。

高盛重申看漲金價 留意聯準會1決議讓價格回檔

受惠全球央行的需求以及聯準會在本周的政策會議上即將展開降息循環，高盛集團（Goldman Sachs Group Inc）重申了對金價的樂觀前景，但如果Fed（聯準會）本周只決定降息25個基點（0.25個百分點、1碼），短期內可能會出現小幅回檔。

中秋節後發錢了！15筆給付接力入帳 188萬人領1.9萬元

中秋節過後，勞保局每月固定入帳的各項給付接力發放，19日起至月底，共有15項給付接連入帳，其中，攸關近188萬人的勞保年金給付將在27日入帳，平均每人可領到約1.92萬元。

英特爾獲亞馬遜AI晶片訂單 盤後股價飆逾8%

英特爾（Intel）執行官Pat Gelsinger在周一（16日）向員工發布備忘錄中表示，將為亞馬遜的雲端運算部門（AWS）生產製造客製化AI晶片 ，也發布了一系列救亡圖存措施，此舉有助於扭轉英特爾陷入困境的的頹勢，盤後股價漲逾8%。

中秋上班「薪水加倍領」 例假可換補假一天

今（17）日是中秋節，許多民眾都放假一天與親友相聚，但仍有不少人仍需堅守工作崗位，勞動部提醒，由於是國定假日，因此雇主應給勞工休假，且當日工資照給；出勤則要加倍發給薪資。