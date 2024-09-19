ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

MSCI可投資市場指數　外資：印度權重首超中國

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲摩根士丹利指出，MSCI可投資市場指數印度權重首超大陸。（圖／視覺中國CFP）

文／中央社

路透社報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）17日在一份報告中指出，印度由於穩定的經濟成長和強勁的資金流動，在MSCI可投資市場指數（IMI，含大中小型股）的權重上升至2.35%，首度超過中國的2.24%。

根據報導，摩根士丹利由郭強盛（Jonathan Garner）領導的分析師團隊表示，由於市場表現優異，且新股發行量及資金流動性改善，印度的權重將繼續上升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

摩根士丹利表示，印度的國內生產毛額（GDP）年增率目前約在13%、14%左右，是中國的3倍多，印中兩國的「獲利成長環境存在巨大差異」。

報導指出，中國在MSCI可投資市場指數權重，已於2021年初達到高峰。 根據報導，摩根士丹利9月稍早曾預測，由於印度股市的漲勢才剛過半，印度在摩根士丹利新興市場指數的權重將超過中國。

分析師表示，印度在摩根士丹利各項指數中的權重上升，將吸引更多資金流入。 報導提到，印度股市是今年全球表現最好的市場之一，其Nifty 50指數及孟買證券交易所敏感指數（Sensex index）等兩大主要指數，今年來分別上漲17%和15%；相形之下，由於對經濟和房地產行業的擔憂，中國的上證指數今年以來已下跌約9%。

關鍵字： 印度中國股市MSCI經濟

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

大摩腰斬SK海力士目標價喊「凜冬將至」　業界批：太過悲觀

大摩腰斬SK海力士目標價喊「凜冬將至」　業界批：太過悲觀

根據外媒Investing報導，摩根士丹利發佈報告，將記憶體廠SK海力士的目標價大幅下調54%，從26萬韓元下調至12萬韓元，並將三星電子的目標價下調27.6%，從10.5萬韓元降至7.6萬韓元，不過報告一出，也有不少業內人士認為這一看法太過悲觀。

2024-09-19 10:11
百萬股民揪心！00929填近2成後貼息　00918、00915緩步填息

百萬股民揪心！00929填近2成後貼息　00918、00915緩步填息

台股19日開低後翻紅，隨後於平盤震盪，其中，有3檔ETF包括復華台灣科技優息（00929）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）進行除息交易，正緩步邁向填息，不過00929在填息近2成後卻陷入貼息，讓多數投資人揪心。

2024-09-19 10:00
小資族卡位　00919零股交易超車台積電、鴻海

小資族卡位　00919零股交易超車台積電、鴻海

無畏大盤震盪，小資存股熱度不減，在聯準會降息前夕，小資族依舊最愛高股息ETF，觀察18日台股零股交易情況，其中擁有穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF最受小資族投資人青睞，勝過台積電、鴻海、新光金成為台股小資最佳人氣王。進一步觀察前十大排行中，台股ETF就佔了6席，其中高股息ETF佔了5席，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受投資人青睞。

2024-09-19 10:22
19年來首見！Fed降2碼　有決策成員反對

19年來首見！Fed降2碼　有決策成員反對

聯準會（Fed）降息2碼創4年來首見，不過Fed理事會偏鷹派成員鮑曼（Michelle Bowman）卻對降息幅度投下反對票，為2005年、近19年來首位在聯準會投票決議中針對主席鮑爾建議政策方向投下反對票的成員。

2024-09-19 09:31
外媒爆台積電美國廠已開始量產　首位客戶是蘋果

外媒爆台積電美國廠已開始量產　首位客戶是蘋果

據外媒AppleInsider報導，晶圓代工龍頭台積電（2330）已開始在美國亞利桑那州廠生產蘋果iPhone晶片，其中第一顆在美國生產的晶片將是蘋果A16。

2024-09-19 00:01
川普選情　謝金河：股價最先知

川普選情　謝金河：股價最先知

美國總統大選進入倒數階段，川普與賀錦麗支持度仍不分軒輊，各界都很關注選舉結果，財信傳媒董事長謝金河認為，有一個敏感的指標值得注意，就是今年3月上市的川普媒體科技公司，一上市股價衝到79.38美元，今天跌到15.3美元，收盤15.62美元，市值只剩下31.56億美元，股價一直下跌，看起來不是好兆頭。

2024-09-19 09:50
美國降息2碼「要加買債券？」　理財達人：有波動時再入手

美國降息2碼「要加買債券？」　理財達人：有波動時再入手

九月份最重要的時間之一美國FOMC的利率政策出爐，會議結果降息兩碼，將Fed基準利率降至4.75%～5.0%。同時透過點陣圖的預測，2024至2026年持續降息，2027年利率維持在2.75%～3.0%。長期利率預測上調至2.9%。

2024-09-19 09:21
Fed確定降2碼　黃金價格瞬間飆破2590美元刷紀錄

Fed確定降2碼　黃金價格瞬間飆破2590美元刷紀錄

美國聯準會（Fed）主席鮑爾宣布降息2碼，為4年來首見，國際金價聞訊應聲大漲，刷新歷史紀錄。

2024-09-19 05:15
Fed降息「送分題」？　9檔長天期美債僅4檔成立以來正報酬

Fed降息「送分題」？　9檔長天期美債僅4檔成立以來正報酬

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，為4年來的首次降息，且以激進速度開啟降息循環，反映的是聯準會對美國經濟的隱憂，市場普遍預期債市多頭將起，不過觀察市面上9檔長天期美債ETF表現，僅4檔成立以來為正報酬，以去年7月成立的統一美債20年（00931B）成立以來報酬率逾10%表現最佳。

2024-09-19 11:14
黑悟空滿月！顯卡訂單接到手軟　「輝達概念股」承啟亮出漲停

黑悟空滿月！顯卡訂單接到手軟　「輝達概念股」承啟亮出漲停

中國大陸首款3A級（高成本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》上市一個月，銷量衝上2,000萬套，同時也激勵顯示卡市場銷售，訂單接到手軟，其中，承啟（2425）在熱潮下不但業績推升，股價也受投資人看好，19日開盤不到5分鐘就亮出漲停，鎖在44.75元，表現亮眼。

2024-09-19 10:54

讀者迴響

熱門新聞

即／聯準會決議「降息50個基點」　三大指數走高

Fed確定降2碼　黃金價格瞬間飆破2590美元刷紀錄

外媒爆台積電美國廠已開始量產　首位客戶是蘋果

台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

雙薪「月入10萬」能爽過？全場嘆：蠻緊繃的

60萬股民照過來！7檔台股ETF今除息　最高年化配息率逾10%

菱光30天飆漲近110％　連續7天上榜注意股

中秋節後發錢了！15筆給付接力入帳　188萬人領1.9萬元

美國降息2碼要加買債券？　理財達人：有波動時再入手

「新新併」首關！新光金紀念品領至10/3　44萬委託書徵求起跑

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366