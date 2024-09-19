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統一集團與Yahoo成立「電商合資公司」　掌控8成股權

▲統一集團董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）

▲統一集團董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

統一集團（1216）今（19）日宣布，正式與Yahoo完成Yahoo台灣電子商務業務的合資，在此新的合作架構下，統一集團和Yahoo分別持有電商合資公司80％與20％股份，並委任Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂（Pete Wong）同時擔任電商合資公司執行長，帶領既有的營運團隊及規劃策略願景，與統一集團及Yahoo旗下各事業單位合作，持續推動電商業務發展。

統一表示，未來將積極挹注集團資源以發展合作綜效，整體投入金額及資源將超過1億美元；Yahoo則將授權電商合資公司延續使用Yahoo台灣電子商務品牌及提供必要的技術支援服務，至於Yahoo在台灣長期領先市場的新聞、股市理財、運動、汽車機車等媒體內容頻道與產品服務，以及廣告業務，則不在此次合資交易內，仍隸屬於Yahoo集團。

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統一指出，集團深耕在地與亞洲市場，核心業務橫跨食品飲料、零售與物流等領域，多年來透過多元型態打造全通路「生活品牌」，並朝建構「亞洲流通生活平台」的願景邁進。隨著數位經濟的快速發展，無縫整合的消費場景將成為未來集團成長的重要推力，統一集團也全力聚焦數位經濟、物流園區與流通平台的投資。

此合資完成後，以統一生活品牌與零售流通布局的優勢為基礎，結合Yahoo台灣電子商務深厚的數位營運經驗，串聯雙方線上線下生態圈及數據力，同時擴大會員服務、點數經濟及電子支付的應用效益，進而發展更靈活、高效且以消費者為中心的新形態零售商業模式，創造消費者持續回訪的動力，以數位驅動提供消費者更全面的零售網絡，強化統一集團在台灣生活產業的領先地位。

Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂表示，非常期待Yahoo台灣電子商務的新未來，統一集團將為我們帶來重大投資和機會，如同經營旗下7-ELEVEN、星巴克、和家樂福等品牌一樣；將共同擴大產品服務、提升業務營運，並探索與統一集團其他事業合作的可能性，將優化消費者購物體驗，包括更多的商品、更快的物流配送和更大的便利性。

 

關鍵字： 統一Yahoo電商統一超

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