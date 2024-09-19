台版霸王茶姬「UG樂己」1年要開100家　Q4前進東南亞市場

▲聯發國際董事長鄭凱隆。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

聯發國際（2756）今年7月開出全新手搖飲品牌「UG樂己」，除邀請新生代樂團告五人代言外，還被稱為「台版霸王茶姬」，在網路上掀起一波話題，董事長鄭凱隆指出，1年內台灣要開到100家店，並預計Q4前進東南亞市場，最快明年Q1海外首店就能正式開出。

鄭凱隆表示，UG樂己自7月正式推出後，目前已於台北市信義區、東區等鬧區開設3間門市，單店日均銷量皆突破1,000杯，單日最高銷量更高達2,000杯，銷量表現大幅領先同業；目前北部地區預計將再開設5間新門市，力求在地化，預計明年底前會開出30家直營店，並也預計將在10月份開始開放加盟，力拚1年內全台門市100家目標。

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鄭凱隆指出，除了加速國內展店，預計Q4將UG樂己推向東南亞市場，首要目標將瞄準馬來西亞、新加坡等國家，且新加坡首店就要開在霸王茶姬對面，預料再掀話題。

也因先前Sharetea歇腳亭即與東南亞區域代理商及加盟主保持良好關係，預期UG樂己展店計畫將更為樂觀，目前正積極與當地代理商洽談加盟事宜，並尋找合適店面，最快明年首季UG樂己海外首店即能正式開幕，進一步提升品牌的營收規模與市場版圖。