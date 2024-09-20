AI助攻！10大半導體廠獲利飆高　NVIDIA佔逾四成

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據日經報導，全球十大半導體公司2024年4-6月淨利合計達368億美元，較去年同期成長2.4倍。這是六年來首次利潤創下同期歷史新高。其中NVIDIA抓住GPU的特殊需求，賺取了其整體利潤的45%，另外為人工智慧製造記憶體的公司的業績也有所改善。

4月至6月期間，有7家半導體企業利潤較去年同期改善。總銷售額成長 33%，達到 1587 億美元。NVIDIA是利潤成長的推動力，淨利為165億美元，成長2.7倍。資料中心銷售額成長2.5倍，佔總銷售額的90%。

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第二大AI半導體公司AMD 淨利也成長9.8倍，達到2.65億美元。與GPU一起安裝在AI半導體中的大容量記憶體「HBM」的需求也在增加。韓國最大的公司SK海力士公佈4月至6月期間的利潤為30億美元，比去年同期有所改善。對人工智慧的需求提振了業務業績，抵消了智慧型手機和電腦需求復甦的延遲。據說SK海力士的HBM在2025年出貨前就已售空。

根據世界半導體市場統計（WSTS），2024年半導體市場預計將出現兩年來首次擴張，較前一年成長16%。記憶體迅速恢復，增加了 77%，韓國三星電子4月至6月期間利潤兩年來首次成長，淨利成長了六倍。這三大記憶體公司約佔十大公司淨利的30%。

另一方面，美國英特爾淨虧損16億美元（去年同期獲利14億美元）。最終的赤字是連續第二次出現。該公司在開發半導體的競爭中一直落後於其他公司，但在半導體製造合約業務的投資方面卻處於領先地位，並宣布將於 2021 年進入該業務。

執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，收入沒有按預期增長，英特爾沒有獲得人工智慧的全部好處。英特爾日前宣布將分拆半導體合約製造（代工）業務，並將其設為子公司。未來考慮接受外部資金。

由於對AI的需求強勁，半導體公司整體業績很可能在2024年7-9月期間持續擴張。10家主要公司的淨利潤合計（市場平均預測）預計為451億美元，約為去年同期的兩倍。

NVIDIA的淨利潤預計將成長86%，達到172億美元，有望創下季度利潤新紀錄。台積電也透過AI半導體合約改善了業績，獲利成長了42%。 SK 和美光也有可能最終實現盈利。