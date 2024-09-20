大成引進「鳥貴族」年底前開3家店　長期目標至少60家

▲大成集團副總裁韓家寅。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

大成（1210）集團引進日本高人氣連鎖居酒屋「鳥貴族」，今（20）日正式開幕，大成集團副總裁韓家寅表示，全品項均一價100元，平均客單價約500元，年底前全台總共會有3間鳥貴族，長期目標來看至少可以開出60家店。

台灣鳥貴族全品項均一價100元，大成集團副總裁韓家寅說明，日本是均一價370日圓（約新台幣85元），但要看日幣升值還是貶值，因此換算下來，認為台灣定均一價100元是最慎重的決定，因為食材都是來自日本，但雞肉是大成自己的安心雞，加上將來鳥貴族在台灣會有一定的裝潢風格，跟外面其他居酒屋比較起來，100元都是相對便宜的，要主打平價、高CP值餐飲品牌。

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關於未來展店計畫，韓家寅表示，今年底前會有3家店，下一家預計開在台北信義商圈，且預計將營業至半夜12點，以人口比例推算，台灣至少可以開出60家店，也有信心每一家據點都可以獲利，目前觀察台灣平均客單價約500元，跟預期中差不多。

此外，台灣鳥貴族是大成跟日本方共同成立合資公司所開設的，雙方持股個半，鳥貴族社長大倉指出，選擇台灣做首發，是因為台灣人常去日本、也常去鳥貴族吃，因此很熟悉，就找了大成當合作夥伴，並在台灣開出首發店；下星期會開出韓國首店，美國也會在11月下旬或12月開出第一家店。