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駭客用AI攻擊！Palo Alto Networks推「精準AI」提升企業資安

▲Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生（右）、Palo Alto Networks台灣技術總監蕭松瀛。（圖／Palo Alto Networks提供）

▲Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生（右）、Palo Alto Networks台灣技術總監蕭松瀛合影。（圖／Palo Alto Networks提供）

記者楊絡懸／台北報導

美系網路安全商Palo Alto Networks表示，生成式AI應用愈來愈普及，不過駭客也利用AI技術進行猛烈攻擊，使得企業內部資安漏洞增加，為此，Palo Alto Networks近期推出精準AI（Precision AI）解決方案，導入全產品線，從設計源頭確保AI開發環境安全。

根據Internet World Stats最新預測，AI僅需7年即可突破10億用戶大關，遠遠超越行動技術與網路的發展速度，就連彭博也引述相關資訊，截至2024年，全球已有9,000萬名工作者每天使用AI，相關AI應用開發數量已超過1萬個。

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隨著AI技術日新月異，企業紛紛導入AI應用以提升營運效率，然而，AI不僅是企業的效率提升器，更是駭客的攻擊放大器。

「駭客也利用AI技術增強攻擊，企業的傳統資安防線恐怕難以阻擋。」Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生表示，網路惡意份子搭上AI特快車，今天的駭客只需要15分鐘就能開發出勒索軟體程式，20分鐘就可滲透企業竊取資料，因此，Palo Alto Networks打造精準AI解決方案，協助企業「以AI對抗AI」，搶在威脅發生之前主動調整防禦策略。

事實上，Palo Alto Networks擁有業界最大且最全面的資安數據資料庫，每天可偵測230萬個新型威脅、阻擋113億次攻擊，「精準AI」更能防禦各種新型態網路攻擊，為企業AI轉型提供堅實的安全保護。

尤惠生說，Palo Alto Networks的精準AI嵌入新一代AI助手、具有高精準度的Copilot，再結合機器學習（ML）、深度學習（DL）以及生成式AI（GenAI）的強大能力，憑藉AI驅動的安全性先發制人，幫助企業建立安全的AI生態系統，簡化資安繁雜作業，實現更智慧化的安全維運、更主動的資安防禦。

Palo Alto Networks推出業界首創Secure AI by Design產品組合，透過專門針對AI的能見度、控制能力和防護功能來應對新的風險與威脅，從設計階段就開始保障企業使用GenAI、開發企業AI應用服務時的資訊安全，並在開發到部署的過程中，優先確保AI安全框架的完整性，強化AI供應鏈並保護AI應用。

關鍵字： AI資安Palo Alto Networks駭客

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