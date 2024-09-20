台灣已成境外電商殖民地　業界肯定統一進入電商市場良性競爭

▲蝦皮購物靠著強勢補貼策略迅速崛起在台搶占一席之地。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣電商市場蓬勃發展，讓境外電商虎視眈眈，除了蝦皮購物，韓國最大電商Coupang酷澎、日本最大二手電商Mercari也紛紛登台，以及淘寶祭出跨境包郵服務，越來越多業者加入市場釋出利多，對消費者而言是好事，對本土電商卻是一大考驗，是一場與外商平台對決的生死戰。產業界認為，10年前國內尚有30多家本土平台，包括shopping99、瘋狂賣客、創業家等，但政府政策完全開放、沒有任何限制，境外電商大舉進軍，讓這些平台逐漸凋零或消失，台灣電商市場近10年已成全球大型電商的「境外殖民地」。



回顧蝦皮購物來台之初，靠著強勢補貼策略迅速崛起在台搶占一席之地，背後更有母集團Sea之雄厚資本撐腰，儘管本土電商硬起來迎戰，卻是不敵銀彈攻勢，尤其PChome與其廝殺後受到重傷，被打掛到營收衰退、獲利減少，商店街慘敗下櫃，後續改革也未見成效，歷經低潮連虧損2年。而蝦皮估計此刻營收一年近1,000億元。



跨境電商積極拓展台灣業務，最近淘寶對台灣推出「全球大服飾包郵計畫」，免運門檻調整至99人民幣（約新台幣450元）引起各界熱議，估算全年營收約可達700億元台幣。另外，臉書、LINE台灣市場營收各約100億元，亞馬遜一年約300億元左右，Coupang酷澎以壓低商品價格、火箭速配佈局台灣，並擴大物流布局，據稱目標3年在台挑戰1,000億營收。業界指出，境外電商來勢洶洶，合計總營收約達3,000億元，分食了台灣電商市場，帶來了巨大的挑戰。

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▲東森購物攜手MUJI無印良品開設線上品牌旗艦館，眾多品牌好物限時下殺85折，還有許多驚喜優惠（圖 / 東森購物提供）



本土電商何去何從？業界提到，現在台灣本土電商有規模並獲利的僅momo購物網及東森購物網（含電視購物），但今年2024年，二家電商平台的成長力道與獲利也不及過去3年。而Yahoo購物20年前與PChome雙雄稱霸台灣電商市場，但Yahoo購物已經失去電商經營力道，營收不及20年前的10分之1，已經多年沒有獲利，市場更預估PChome已經是下一個Yahoo購物的前兆。

▲統一集團董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）

其中Yahoo台灣電商事業發展不順，近年頻傳出售消息，外界頻頻猜測誰會來接手，今年3月終於揭曉，確定由統一集團投資入主，9月19日也宣布正式完成與Yahoo台灣電子商務業務的合資，在新的合作架構下，統一集團和Yahoo分別持有電商合資公司80%與20%的股份，未來統一集團將挹注集團資源以發展合作綜效，整體投入金額及資源將超過1億美元，Yahoo則授權電商合資公司延續使用Yahoo台灣電子商務品牌及提供必要的技術支援服務。對此，業界認為，「此刻大型企業統一願意加入市場競賽，是否能夠挽回台灣在地電商的生存力、獲利率，值得大家關注與期待，市場老業者給予加油的期待。」