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泓德能源首度支持運動選手　贊助百萬力挺林郁婷奧運奪牌

▲▼泓德能源今年首度加入支持運動選手的行列，贊助女子拳擊選手林郁婷代表台灣獲得巴黎奧運金牌。（圖／泓德能源提供）

▲泓德能源今年首度加入支持運動選手的行列，贊助女子拳擊選手林郁婷代表台灣獲得巴黎奧運金牌。（圖／泓德能源提供）

記者高兆麟／綜合報導

綠電大廠泓德能源（6873）從創業初期即積極參與社會公益，今年首度加入支持運動選手的行列即獲得令人振奮的結果，女子拳擊選手林郁婷代表台灣獲得巴黎奧運金牌，在林郁婷取得奧運金牌後，更特別將贊助金額追加至百萬，鼓勵林郁婷超越自己。

泓德能源於本屆奧運支持女子桌球選手簡彤娟與女子拳擊選手林郁婷，贊助金額包含出賽獎勵與奪牌獎勵。泓德能源對於林郁婷在面對比賽的同時，還得分神回應輿論的關注特別感動，因此在林郁婷取得奧運金牌後，特別將贊助金額追加至百萬，鼓勵林郁婷超越自己，用自己的生命故事鼓勵他人，帶給他人希望。

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泓德能源總經理周仕昌表示，自己畢業於中國文化大學運動教練研究所，奧運前夕回母校與老師、同學聚餐，得知好幾位學弟、妹即將代表國家出賽巴黎奧運，以身為大學長的身分與回饋母校的心情，用公司名義提供獎勵金，祝福並鼓勵他們代表台灣勇奪佳績。

周仕昌說：「我念的是運動相關科系，不同的求學階段都在不同運動項目的校隊中，我認為運動員最重要的是精神與信念，特別是在面對挫折時，更需要透過信念幫助自己堅持下去。我相信用生命影響生命，金牌選手林郁婷堅持不懈、努力奮鬥的精神，就是這樣一個激發人心並帶來力量的典範！」

泓德能源董事長謝源一表示，公司從創立之初即投入各種不同領域的社會關懷活動，與美力台灣3D協會的合作更是持續超過3年，其中包含「3D電影車偏鄉巡演計畫」與「台灣超人拍攝計畫」，前者是將3D電影車開至偏鄉進行能源教育，後者則是拍攝身處不同領域、遭受不同生命挑戰的真實案例。「台灣超人拍攝計畫」目前拍攝的運動選手有極地超馬運動員陳彥博，未來有機會也將拍攝屬於林郁婷的生命故事。

泓德能源身為「台灣超人拍攝計畫」的元老級支持者，謝源一董事長認同並支持曲全立導演將「台灣超人」變身、登上大銀幕的想法，期待透過電影，讓更多大小朋友認識超人的生命故事，感染他們的勇氣與韌性，進而一同超越自我，成為自己的超人。「台灣超人」電影將於12月6日正式上映。

關鍵字： 泓德能源

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