統一超攜手Meta打造交貨便結帳系統　與團購系統商推新店取模式

▲7-ELEVEN攜手Meta打造「7-ELEVEN交貨便Messenger結帳系統」。（圖／統一超提供）



記者廖婕妤／台北報導

統一超（2912）7-ELEVEN攜手統一數網與Meta合作，於全台通路首創「7-ELEVEN交貨便Messenger結帳系統」，消費者在 Facebook指定商家上瀏覽到有興趣的商品時，只要點開該品牌商家的 Messenger，並依照聊天機器人所詢問的對話，選擇7-ELEVEN門市寄送資訊，即可完成交易到指定門市取貨。

根據Kantar全球調查研究，超過7成的人，更愛用社群訊息與喜好的品牌交流對話並進行購物，統一超表示，為了滿足消費者更直覺的購物需求，7-ELEVEN與Meta共同引領對話式商務行銷，7-ELEVEN首創取得Meta內建購物車結帳服務打造「7-ELEVEN交貨便Messenger 結帳系統」，邀請電商平台業者搶先進駐整合，共同搶先引領對話式電商熱潮，為品牌商家開啟新客群。

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統一超指出，7-ELEVEN不僅打造聊天機器人協助消費者以對話形式完成訂單，更特別為商家打造「7-ELEVEN交貨便Messenger 結帳系統」專屬後台，提供各大電商平台導入進銷存服務，可透過Facebook原有的廣告系統觸及更多潛在顧客，大幅增加導流效果，也為品牌商家開發更多新客，驅動業績的成長動力。

據國發會統計，預估今年全台團購年交易額可望突破2000億元，看準團購商機熱潮，7-ELEVEN推出全新「同店寄取」服務，首波與團購業者合作，賣家就近到門市寄貨，買家團購商品時可選擇「面交自取」的鄰近門市，團購賣家不用開設街邊店也大幅降低運費成本；目前同店寄取服務於台南市指定門市試行，今年Q4將擴大到全台門市，並持續拓展合作店家。