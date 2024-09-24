千億補貼沒過電價調漲13％？　電價審議會本周揭曉

記者黃翊婷／綜合報導

電價審議委員會將在本周討論10月是否調漲電價，有知情人士透露，台電已經提出2套版本因應，但如果千億補貼沒有到位，電價恐怕需要調漲13％才能達到損益平衡。不過，經濟部長郭智輝日前表示，是否調漲電價審議委員會會參考，應該是可以不漲。

▲10月電價是否調漲，各界都很關注。（資料照／記者劉亮亨攝）

中央政府今年預計撥補台電1000億元，希望能在2年內讓台電達成財務健全，不用負擔過多政策補貼，回復到目的事業主管機關，也有助於穩定新開發的電源。然而，台電先前已經表明，若預算撥補未通過，可能需要調漲電價；國民黨立委林思銘也提問，是否撥補千億元就不必調漲電價？

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根據《中時新聞網》報導，有知情人士透露，台電將在本周的電價審議委員會上提出2套版本進行討論，但如果千億元的補貼沒有通過，電價恐怕需要調漲13％才能達到損益平衡。

不過，經濟部長郭智輝20日曾表示，1000億元撥補是要改善台電的財務狀況，跟電價無絕對關係，是否調漲電價審議委員會會參考，應該是可以不漲。

行政院長卓榮泰也提到，電價不只是民生在用，民生電價4月已經調整過一次，考量到民生穩定，不應該再調漲，但還是要交給電價審議委員會討論，這是行政院的期待。