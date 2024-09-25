鴻海擬投資10億美元　在印度設立智慧手機「顯示面板組裝廠」

▲供應鏈傳出，鴻海正計畫在印度南部泰米爾那都邦（Tamil Nadu）設立智慧手機顯示器面板模組的組裝工廠。圖為鴻海集團總部。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

供應鏈消息人士透露，鴻海（2317）旗下富士康正評估，在印度南部泰米爾那都邦（Tamil Nadu）設立智慧手機顯示器面板模組的組裝工廠，投入金額約10億美元，主要是針對蘋果公司iPhone產品的相關業務。

根據印度《經濟時報》（The Economic Times）報導，鴻海相關布局計畫，將是台灣代工製造大廠首次在印度設立顯示器面板模組的組裝廠，儘管尚未有具體的時程表，但消息稱，鴻海期盼「盡快」設立運作。

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報導也指出，鴻海富士康的布局模式將帶動其他代工製造商，包括和碩（4938）、塔塔電子（Tata Electronics）等都可以使用鴻海產出的零組件，而不是從中國進口組裝好的模組——不過，鴻海並未回應該篇報導的相關內容。

另一方面，鴻海與斯泰蘭蒂斯（Stellantis）合資成立的車用晶片設計公司鴻軒科技，在印度邦加羅爾（Bengaluru）設立研發中心已經落成，將專注研發車用微控制器（MCU）與系統單晶片（SoC），深化電動車產業布局，激勵鴻海25日早盤開高，股價最高達191元，漲幅逾4%。