今年你有被加薪？　8成勞工悲「沒聽見錢的聲音」

▲企業表示前3季已替員工加薪，但明顯與勞工感受有落差。（示意圖／ETtoday資料照）

文／今周刊

yes123求職網周二(9/24)發布「龍年第4季景氣季勞動市場趨勢調查」，調查顯示，企業對今年第4季的景氣看法變得樂觀，有超過6成的企業透露，第4季會有加薪計畫，創下12年來的新高，更有超過6成企業透露，今年前3季已替員工加薪。

只是，實際調查勞工加薪狀況，僅有17.2%的員工表示，公司有替自己加過薪，雖然比率高於去年同期的14.8%，但與企業表達的加薪意願有明顯落差。yes123求職網說明，主要原因企業較少利用「齊頭式加薪」，多半是透過績效來替員工加薪。

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景氣升溫！企業調薪意願12年新高

根據yes123求職網數據顯示，展望今年第4季景氣，企業樂觀程度明顯上揚。樂觀的比例為37.9%、悲觀則佔10.9%，相減後等於「淨樂觀比例」達27%，比上一季成長了1個百分點，更比去年同期大幅上揚18.5個百分點。

主計總處預測，2024年經濟成長率可望達3.9%，明年也能維持3.26%的好表現。yes123求職網發言人楊宗斌解讀，企業變得樂觀，主要因一方面內需廠商業績持續回升，另一方面外銷接單反彈。

yes123求職網的調查顯示，有64.8%的企業透露，在今年第4季有加薪計畫，其中分為44.5%「績效加薪」、20.3%「全面加薪」。

預計調薪的資方比例，明顯多於去年同期的53.6%，更創下12年以來新高，而加薪幅度平均落在4.2%。此外，更有超過6成的企業表示，今年「有替」員工加薪過，其中有43.5%屬於績效加薪、18.8%是全面加薪。

資方調薪意願增！Q4逾6成有加薪計畫

▲資料來源：yes123求職網

勞工相較悲觀…逾8成今年還未加薪

反觀勞工角度，上班族今年第4季的景氣較為悲觀，勞方「淨樂觀比例」為8.1%，僅比去年同期微幅上升0.7%。至於加薪狀況，僅有17.2%的勞工表示，今年公司曾替自己加過薪，代表有8成勞工今年還未被加薪。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，企業調薪原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數，而加薪意願高的雇主，多數是以缺工嚴峻的行業為主。楊宗彬說明，這也代表「非經常性薪資」的獎金分紅，已成為公司留才、攬才的工具。

此外，楊宗彬也點出，由於歲末多半是考績評比的季節，對於勞工來說，紛紛會產生職場危機意識，同時此季節開銷增加，對於勞工來說沒有過度樂觀的本錢。

超過9成企業Q4持續徵才 均薪4萬4創新高

由於景氣持續擴張，加上缺工熱，高達92.2%的企業第4季仍有徵才計畫。儘管較上一季略微下降，但仍是12年以來的新高。有超過4成的企業表示，持續徵才是因為「一直處於缺工狀態」，顯示缺工狀況一時仍難以獲得紓解。

徵不到人...逾4成企業仍缺工



▲資料來源：yes123求職網

若以產業別來看，徵才意願較高的行業，仍是缺工最嚴峻的餐飲住宿與休閒旅遊業、接著依序是「科技資訊」、「批發零售與貿易」，以及「傳統製造業」、「金融保險與會計統計」。

平均來看，每一家企業對人才的需求為14.1人，規模小於前一季的15.8人，但仍多於去年同期的12.8人。求職網進一步調查職缺薪資範圍，發現平均月薪落在4萬4,791元，比今年第3季的3萬9794元大幅提升，也比去年第4季高。

楊宗斌預估，各大產業在「求才」方面，第四季屬於「內熱外溫」：從百貨週年慶到聖誕、跨年檔期，內需型店家面臨缺工問題，所以不斷有徵人需求，只是其中有不少的工作，可能屬於「臨時性」職缺。

由於外銷持續暢旺，楊宗彬說明，嚴重缺工的行業不再侷限於服務業，製造業、科技業同樣出現人力吃緊窘境，第四季整體起薪的波動屬於「平穩向上」。

85%勞工想跳槽… 低薪、無發展性成跳槽主因

徵才條件好，求職網發現，有超過8成5的上班族計畫在今年第4季換工作，其中更有37%已經動起來，開始投遞履歷。儘管因為年關將至，比率低於前一季的90.4%，但多於去年Q4的82.9%，職場跳槽市況「淡季不淡」。

員工跳槽主因，依序是現在工作的薪水太低、公司沒有發展性、想要轉行或創業、太久沒有調薪等。

對於新工作的月薪期望，調查也顯示平均落在4萬4,672元，高於前一季期望的4萬3,231元，也多於去年同期的4萬3,087元。

跳槽夢幻職業！餐旅業排第一

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