陽明看Q3獲利值得期待　農曆年前貨量小高峰提早到Q4

▲陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）今（25）日舉行法說會，經營團隊指出，Q3獲利與今年上半年相比值得期待，美東碼頭罷工威脅很大，會對全球供應鏈造成很大衝擊，供給仍存在不確定性，但農曆新年提前到來，年前貨量小高峰效應也會提早到Q4下半段，因此Q4有好也有不利因素，不確定性仍高。

談到目前主要港口碼頭營運現況，陽明表示，目前加拿大鐵路罷工狀況已經解決，運作恢復正常；美東碼頭工人罷工是最近比較明確的狀況，9月底前沒有達成協議，10／1就會開始罷工，對全球供應鏈會造成很大影響；至於歐洲還看不出短期內有罷工可能，但可能性是存在的。

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針對未來展望，陽明指出，Q3獲利相比今年上半年仍值得期待，目前市場運價供需變化向下修正，紅海危機沒有解決，中東地緣政治衝突擴大，加上美東碼頭工人仍在談判，Q4狀況有很大不確定性，未來還很難說。

陽明表示，Q4是歐美主線傳統淡季，目前運價也在往下修正，但目前來說外部影響市場因素，像是紅海危機好望角繞行、美東罷工威脅等，影響航線穩定性的因素還是存在，供給存在不確定性；明年農曆新年提早到1月底，年前貨量小高峰效應會提早到Q4下半段，整個Q4來說有好、也有不利消息，不確定狀況還是存在。

陽明指出，2025年市場供需狀況，供給還是大於需求，但2024供需差距更大，整體市場因為外部因素干擾，供給面沒有像實際研究數字那麼高，不確定因素存在，供需差距會向下縮小，但關於2025年的運費趨勢，還是要等到明年Q1才會比較理想。