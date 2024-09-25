美國降息2碼「年底還會再降」！投資專家：把握3大關鍵布局債市

▲美國降息，專家認為最大受惠者是債券市場。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

美國聯準會（Fed）決策會議宣布降息，並一口氣調降2碼，結束2022年3月以來的升息循環。此次開啟的降息周期，最大受惠者是債券市場，主因是長天期債券對利率變動敏感度較高，降息有望帶動債券市場信用利差收斂，資本利得可期。

資產管理業者表示，投資人布局債市不僅要鎖定長天期，如果有息收需求，應該把握3大關鍵：長天期、投資級、高票息，方有機會同時掌握到資本利得與利息收入，為資產撐起保護傘。

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根據CMoney統計，截至9月23日，在台掛牌的債券ETF總市值規模約新台幣2.9兆元，今年以來成長幅度約70%；在受益人數方面，根據集保截至9月20日統計，債券ETF的受益人數為192萬人，較年初成長約57%。

大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，這次降息主因是美國就業市場趨緩、通膨降溫，以及預防性其他經濟數據可能出現的衰退風險。

根據芝商所利率點陣圖，今年底有望再降息2碼，明年則有機會降息4碼，郭修誠說明，這代表利率將有一段時間維持寬鬆政策，有利債券後市。

郭修誠指出，債券價格會受到利率與存續期間的影響，舉例來說，當市場利率下降1%，平均存續期12年的債券，價格就有約12%的上漲空間。

在聯準會啟動降息循環開始，郭修誠認為，布局長天期債券，資本利得值得期待，此外，投資級債券產生的利息與違約風險具有一定的吸引力，尤其適合投資人持續布局。