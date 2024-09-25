張國煒喊「獲利努力超越友航」　最快2026年可發股利

▲星宇航空董事長張國煒（右）、執行長翟健華 。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今日舉行上市前業績發表會，董事長張國煒表示，獲利超越長榮航（2618）及華航（2610）一直都是努力目標，還有一段路要走；財務長張芝菻則提到，星宇今年累積資本公積會超過累積虧損，樂觀期待2026年就可以發放2025年股利。

法人提問，何時獲利可以超越長榮航、華航，張國煒說，這也是努力的目標，還有一段路要跑；至於虎航定位跟星宇本就不一樣，虎航是廉價航空，星宇是精品航空，「坦白講星宇東南亞不飛、全飛日本，就會賺的比虎航還多。」

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談到何時能發放股利，財務長張芝菻表示，目前星宇累積虧損81.5億元，資本公積有36.6億元，這次配合IPO預計發行47萬張，暫定每股20元，估計可以再拿到資本公積47億元，累積下來資本公積會有83億多元，就會超過累積虧損，但要在明年股東會上提報議案承認。

張芝菻指出，今年Q2有累計盈餘9億元，因此對公司營運深具信心，樂觀期待公司打消累虧後可以發放股利，最快2026年可以發放2025年的股利。

另關於票價狀況，張國煒表示，機票要回到2019年價格會比較困難，現在什麼都在漲價，但機票價格適度下降是必須的，激情後還是要回到正常供需曲線，今年會慢慢回到可以接受合理的水平。