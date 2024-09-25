新光金董座喊「新新併有干擾」　要主管機關主持公道

▲新光金集團外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）與台新金（2887）合意併購股東臨時會進入倒數計時階段，不過新光金受到大股東林伯翰等人持不同意見影響，兩派委託書徵求氣氛煙硝味濃厚，新光金董事長魏寶生今（25）日召開記者會指出，新新併「有干擾」，除了林伯翰以外，甚至有不相關的外資在市場上放話反對攪局，讓他覺得委屈，魏寶生同時喊話希望「主管機關主持公道」。

市場原以為中信金（2891）上周五（20日）公告退出新光金公開收購案後，新光金與台新金整併難度將會大幅降低，不過魏寶生今日指出，非常期待看到新新併，但現在也看到一些亂象「讓我憂心」，他強調，金融市場是誠信及信賴的市場，且這個合併案，主管機關已出面了，就是贊成合意方式，但市場仍有很多紛擾，除了林伯翰以外，對新光金沒有持股的TIHM卻向股東倡議反對新新併，他說：「後面是誰？大家都清楚！」也使他和同仁受到屈辱。

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魏寶生今與新光金總經理陳恩光、財務長精算師林漢維共同召開記者會，說明董事會選擇與台新金控合意併購的綜效，面對媒體追問委託書徵求進度，魏寶生說：「委託書一定會超標達標，這也是必須的！」

▲新光金董事長魏寶生。（圖／記者陳瑩欣攝）

新光金子公司新光人壽8月受到台幣急升近9角影響，單月匯損嚴重，導致新光金8月虧損44.8億元，魏寶生坦言「9月至今仍很艱鉅，不容樂觀。」不過他表示，在經營團隊努力下，今年累計獲利仍是正數，而面對新光金獲利波動，如果能有「富爸爸」台新金加持，對業績穩定會有幫助。

而在合併縱效上，魏寶生表示，新光人壽目前對金控的獲利貢獻70%多，合併之後對金控獲利仍有50%，由於台新金銀行通路具備縱效，元富證券可貢獻的合併後會更多，若合併之後的增資一定會大為增加；而現在台新人壽合併進來之後，就對RBC（資本適足率）提升有益，尤其台新人壽的前身保德信，是買保障型商品為主，因此RBC本來就好，合併之後對新壽如虎添翼。由於兩家公司都很缺人，合併後員工任期保障3年，以保留適應期。

新光金總經理陳恩光指出，新新併可以呼應金管會打亞洲盃的訴求，也讓台灣的金融業走出去，透過合併壯大規模，也讓金金併樹立合意併購的好典範。

林漢維指出，新新併對新光金而言，等於是能和互補的公司合併，且在衡平的財務結構之下，比現在狀況容易許多。在接軌之後，新一代的清償能力，年底前公布第四階段，這些措施之下，2026年接軌清償能力沒有問題。