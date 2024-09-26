成長最快的全球經濟新星　「南亞商機日」創1.55億美元商機

▲南亞企業專注與我商交流。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

世界銀行於今年上半年發布的發展報告中指出，南亞地區為全世界經濟成長最快的地區，持續推升南亞國家在全球供應鏈新局的重要性。為強化台灣企業與南亞市場的鏈結，爭取供應鏈移轉商機，經濟部國際貿易署和外貿協會昨(25)日舉辦「2024年南亞商機日」，邀請來自印度、巴基斯坦、孟加拉等國家58家企業與我國240家業者進行採購洽談，創造1.55億美元商機。

本次南亞買主來台採購品項以機械、電機電子及零件為主，其次為汽機車與電動車相關產品，而我商之電腦、消費性電子及監控設備亦相當受到買主歡迎。

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印度最大零售商Reliance Retail表示台灣消費性電子商品在品質和創新上具備優勢，想藉此機會尋找更多符合印度市場需求的產品；印度的航空與國防產業領頭羊Bharat Electronics則分享，商機日非常有效率的與多家企業交流，期待與台灣企業有進一步合作。

孟加拉除了是知名紡織業大國，亦為知名製藥國，該國逾9成藥物在國內生產，同時也是全球低成本學名藥的主要供應國之一。孟商Times Consultancy本次訪台為尋找品質優良的製藥機械，對於我方藥品開發技術相當有興趣。

另外，長期經營安控產業的巴基斯坦商Ren Solutions亦涉足智慧家居、智慧應用相關領域，期望能了解台灣新型設備，對於環球睿視的AI語音技術印象深刻。

南亞商機日吸引眾多台灣供應商參加，工具機控制器大廠新代科技表示，中國大陸製造之工具機約占全球37%，但供應鏈多元化已成為趨勢，新代看好印度市場發展潛力，今年於邦加羅爾(Bangalore)落地，且特別為價格敏感度高的南亞市場創造軟硬整合的銷售模式，透過本活動希望能認識更多潛在印度買主。

記憶體暨模組領導品牌創見於印度深耕多年，因疫後全球經濟環境產生變化，印度工控需求大增，與公司發展目標相符，今天與過去的重要客戶重逢，爭取再度攜手合作的機會。五大信賴產業中的安控設備也是許多買主欲採購的品項，馥鴻科技市場客群已遍布約80個國家，今天洽談場次滿檔，希望能擴大印度市場爭取更多商機。

據關務署統計，自2021年以來，我國對印度的出口額逐年顯著增加，在2023年更創下60.1億美元的歷史新高；而今年1月至8月台灣對南亞國家出口成長24.6%，其中對印度更較去年成長近30%，占我國對南亞出口金額之82.5%，為該地區的重中之重。

且國際貨幣基金(IMF)於本年7月發布的「世界經濟展望更新報告」中指出，印度今年的國內生產毛額(GDP)成長可望達到7.0%；IMF亦估計該國的GDP有機會於2025年超過日本，成為全球第四大經濟體，台灣業者更應積極掌握極具爆發力的南亞商機。

政府於印度辦理的旗艦推廣活動－「2025年印度台灣形象展」將於明年9月25至27日持續在首都新德里辦理，歡迎有意發展印度市場、推廣品牌知名度的業者線上報名，把握早鳥優惠：