航海ETF「昨瘋漲今拉回」！00960早盤跌逾16%　成交量逾5萬張

▲全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）掛牌上市以來就衝出高人氣。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）搭上順風船，前一天（25日）收盤大漲3.16元，以最高價19.09元作收，漲幅近20%，創掛牌後新高；不過，今（26日）早盤以15.96元開出，跌幅逾16%，最低下探至15.93元，不但上下波動震盪劇烈，開盤30分鐘成交量即突破5萬張。

00960受惠於美東岸碼頭醞釀罷工、中東戰事升級，加上全球貨櫃運價可望調漲，搭上「順風船」使得自9月20日掛牌上市就衝出高人氣，吸引投資人踴躍申購，上市掛牌4天成交量逾5萬張。

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不過，理財專家警告，00960股價高於淨值太多，溢價幅度逼近20%，投資人不應一窩蜂搶進，交易價格高於淨值為溢價，低於淨值則為折價，應注意ETF具有「市價會朝向淨值靠攏」特性，溢價買進意味著「買貴」。

野村投信也提醒投資人，要留意折溢價幅度，勿過度追價，投資應注意單一產業股票波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化。

因此，在進行資產配置或長期投資而投資單一產業ETF時，野村投信指出，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的，且通常需要長期持有才能發揮投資效益。

至於航運後續展望，美國國際碼頭工人協會（ILA）表示，勞方罷工已迫在眉睫，航運市場預期後續運價有望回升，加上長榮（2603）法說釋出第三季營運狀況有機會優於第二季，2025年長約價量則持正面樂觀的立場，使「貨櫃三雄」多方買盤搶進湧現，可觀察到航運市場的整體趨勢及景氣上升，第四季航運旺季來臨，大型航商已開始上修財測，預期高運費會延續到2025年。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，第四季更可謂「航運旺季」，包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食推升散裝運輸需求，乃至於北半球秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，貿易「運量」達到高峰，只要運價維持一定水準，航運股表現可望在第四季發酵，若搭配華人農曆春節消費潮，動能甚至有機會延續至隔年第一季。