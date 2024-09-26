「最純機器人股」狂飆！廣達小金雞達明登興櫃　首日衝480元大漲3倍

▲達明機器人主要產品是全方位AI協作型機器人。（圖／達明機器人提供）

記者楊絡懸／台北報導

廣達集團小金雞「最純機器人股」發威！旗下廣明（6188）轉投資子公司達明機器人（4585）26日首日登興櫃，認購價格為每股120元，一開盤就以168元衝高，盤中大漲360元，最高價一度來到480元，漲幅翻上3倍，受投資人矚目。

達明機器人成立於2015年，是全球具代表性的協作型機器人品牌，擁有9億元資本額，據了解，機械手臂每年產能約達3,000多台，生產據點主要在台灣，除了銷售自研的協作型機器人手臂，還積極開發AI軟體，並提供智慧工廠系統整合解決方案。

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換句話說，達明機器人主要產品有3大類別，包括內建視覺AI協作型機器人、機器人AI軟體服務、智慧工廠系統整合方案，不但可以幫助客戶導入自動化解決方案，並協助節省時間及人力成本，降低自動化建置費用來提升生產效率，使得產業更能「無痛」數位轉型。此外，達明正布局切入製藥、醫療衛生、物流等領域，以及人形機器人產品技術開發。

事實上，達明機器人是廣達集團旗下廣明光電的轉投資子公司，並於2021年獲得日本自動化大廠歐姆龍的策略投資，進一步加強雙方合作。根據股東結構資料，廣明目前持股達79.95%，其次是法人股東台灣歐姆龍約11.11%，員工持股信託專戶7.56%，員工福儲信託專戶1.32%，其他0.06%。

就財報資訊來看，達明機器人2023年營收12.6億元，稅後淨利0.11億元，每股淨利（EPS）0.12元；2024年上半年營收7.66億元，稅後淨利0.48億元，每股淨利（EPS）0.5元。

儘管達明今年7月、8月營收下滑、低於億元門檻，但累計今年前8個月營收9.56億元，年增17.44%，仍寫下歷史同期新高。值得注意的是，毛利率皆維持4成到5成，並展現持續成長的亮眼成績。

達明機器人致力於開發具備「腦、眼、手」的智慧機器人，並持續專注於AI、視覺技術及機器人等3大關鍵領域，深耕協作型機器人手臂產品，並根據不同產業的需求，推出多款不同負載能力的機器手臂，以靈活應對半導體、汽車、電子等各式應用場景。

展望後市，達明看好9月業績回溫並重返成長軌道，整體而言，第四季業績表現將優於第三季、下半年優於上半年，並隨著景氣回溫使得明年營運優於今年表現。