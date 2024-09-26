今年26名頭彩中獎人都現身！　台彩董座笑喊：要破紀錄了

▲台彩董事長黃志宜。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩董事長黃志宜今（26）日指出，今年開出19次大樂透與5次威力彩億元以上中獎紀錄，「億萬中獎人目前已全數現身領獎！」由於黃志宜專門負責接待中獎金額破億的幸運兒，他表示，自己在台彩工作期間已累計接待495人，年底前有機會接待「第500位」，讓他笑稱「要破紀錄了」。

據台彩統計，今年大樂透開出19次頭獎，但今年2月18日、2月10日都出現2注均分，17次一注獨得，累計共誕生21名幸運兒；威力彩則開出5次破億元以上頭獎。

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黃志宜說：「這些億萬元以上的中獎人，都領光光了啦！」

受到頭獎開出機率高影響，台彩統計今年至9月25日為止，電腦型彩券盈餘「僅」708億元，年減15億或2.9%，其中威力彩今年開出最高中獎金額僅5.3億，比去年最高11.6億元明顯偏低，因此買氣也受到影響。

另外，今年以來大樂透頭獎已開出19次，比去年同期多了5次，兩項電腦型商品頻開頭獎下，今年銷售業績微幅下滑。

不過今年刮刮樂業績看俏，黃志宜表示，今年以來至9月25日止，刮刮樂銷售金額達750億元，已創歷年新高，年增69.8億或10.3%，不過今年底前沒有大型節慶加持，刮刮樂全年盈餘估落在780億元左右。

黃志宜表示，今年以來至9月25日止，台彩盈餘1251億元，年增4.6%，預計年底前可達1488億元，同創歷年銷售新高。

