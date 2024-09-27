台塑4寶市值縮水「等於1家富邦金」　謝金河：南亞跨出一小步

▲台塑麥寮六輕園區。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「南亞跨出了一小步」為題發文，指出過去台塑4寶中，至少有3家會出現在台灣前10大企業市值榜，如今4寶市值大縮水，加起來只等於1個富邦金，不過，他看到南亞（1303）轉型從高毛利、利基產品切入，是個很好的起步。

以下為謝金河臉書全文：

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今天到高雄萬豪酒店參加全球台商經濟論壇，在現場看到南亞擺出的攤位，包括綠色建材、各種包材、連巧克力的包材也有，然後是各種電子產品的保護膜、晶圓保護膜、特殊剝膜液、標籤膠布及各種保健用品，食品⋯⋯

這是台塑集團轉型的一小步，也許短期內對業績貢獻不大，但這符合我一直以來的想法，縮減大色貨產品，從高毛利，利基產品切入！這些昔日台塑看不在眼裡的不起眼產品，都呈現在展場中，我覺得這是很好的起步。

這些年，台股不斷往上走，但台塑四寶股價卻逆勢走低。過去台灣前10大企業市值排行榜，台塑集團至少有3家，台塑石化一直排在第4，南亞、台塑在7到9名之間。這些年，面臨中國產能全開的殺戮，台塑四寶紛紛從盈轉虧，撞擊到的是股價，台塑四寶股價都出現至少腰斬等級的下跌。

台塑四寶股價大幅滑落，市值也大縮水，現在台塑化市值4877億元，排名14，南亞3442億，排名27，台塑3221億，排名34，台化2459億，排名51，把台塑四寶加起來，市值只有1.4兆元，幾乎是一家富邦金控多一點，這是不可思議的市值大縮水。

面對這些前所未見的巨大衝擊，王文淵總裁也承受空前壓力。這次看到南亞的轉變，這是很好的一小步！