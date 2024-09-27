鋼鐵股8檔飆漲停！中鋼也亮出大紅柱　「兩新政策」激勵用鋼領域

▲「兩新政策」激勵鋼鐵股全面走揚，甚至有8檔個股鎖在漲停。（圖／中鋼提供，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股27日開高走低，不過由於中國政府釋放重大利多，祭出「兩新政策」，激勵鋼鐵股全面走揚，甚至有8檔個股鎖在漲停，中鋼（2002）盤中也一度飆上23.45元，終場上漲6.21%，收23.1元，成交量9.9萬張，亮出一根大紅柱。

為了擺脫通縮困境，中國端出一籃子政策刺激內部需求，包括貨幣、房市、股市政策及商業銀行增資等，也祭出設備更新、消費品汰舊換新的「兩新政策」，共釋出人民幣3,000億元（約新台幣1.36兆元）國債資金，激勵銅、鐵等基本金屬及工業原物料價碼走高，相關用鋼領域如汽車、家電、船舶、機械等產業也有機會挹注新動能。

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鋼鐵族群深受中國市場影響，因此當中國提振經濟措施救市，更顯得激勵帶動。觀察鋼鐵股9月27日股價，包括中鴻（2014）、燁興（2007）、志聯（2024）、聚亨（2022）、威致（2028）、新鋼（2032）、海光（2038）、彰源（2030）皆收在漲停。

另觀察其他鋼鐵個股，像是第一銅（2009）收盤漲幅也見到8%，官田鋼（2017）及運錩（2069）漲逾7%，燁輝（2023）漲6%，大成鋼（2027）也拉出半根，上漲5.65%。

儘管鋼鐵股價走揚，但近年來鋼鐵價格緩跌，又是連動民生必需品的國安產業，相關行情跟著整體國際局勢及總體經濟影響，如果需求持續緊縮，產能過剩導致庫存尚未消化，在短期央行寬鬆政策下能否順利止穩助益，甚至推升購買原物料的意願，相關展望仍受鋼市審慎看待。