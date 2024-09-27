中航看海岬型船擁新船少強等四大利多　換約日租加高添明年獲利

▲中航21萬噸中華宏傑輪。（圖／中航提供）
記者張佩芬／台北報導
中國航運(2612)協理唐邦正今(27)日在法說會上指出，今年前9個月海岬型船現貨日租均價達23,851美元，第四季期貨市場日租已經達3萬美元，未來市場利多因素包括新船交付數量低，今年前8個月僅增32艘，增幅1.42%；大陸鋁礬土需求仍強；大陸原物料需求強勁；非洲西芒杜鐵礦石加速開採。由於船舶換約後新約價加高一成以上，明年本業獲利看好。
中航船隊清一色海岬型船，公司也提出該型船未來利空因素，包括大陸鐵礦砂庫存量攀升，達1.5億噸；全球氣候變化影響；大陸鋼鐵內需仍未改善；屆齡老船延後退出市場，今年至今僅拆除5艘。唐邦正答覆法人詢問時表示，大陸刺激房市措施相當龐大，對於降低鐵礦砂庫存會有一定程度幫助。
中國大陸鐵礦砂海運進口量前8個月年增約5.2%，煤炭海運進口量前8個月年增約11.8%，第三季現貨運價走勢穩健，反應出市場供需正常化。
大陸鐵礦砂庫存上升加深市場觀望氣氛，新加坡鐵礦砂期貨價格一度跌破90美元/噸，鐵礦砂價格受需求端影響回落，第四季期貨運價維持正價差。
鐵礦砂價格第三季平均102美元/噸，第四季期貨運價維持28,000美元/日；新船、二手船價持續上漲，反應市場看好未來運輸需求；上半年中國大陸鐵礦砂、煤炭進口量雙呈年增，但鐵礦砂總庫存已近歷史高位；大陸鋼鐵需求疲軟但鋼材出口量仍呈現年增。
中航今年上半年兩艘新船已順利交付續添營運動能，8月與台船簽定2艘和選擇權2艘21萬噸新世代節能散裝貨輪建造合約，積極推動船隊汰舊換新時程，新造船預計2026年下半年交兩艘。如果確定使用選擇權，後兩艘預計2027年交船。
中航今年上半年營收21.43億元，歸屬母公司淨利3.11億元，年增率38.98%，EPS1.58元。另公司已決定第四季出售1艘海岬型的船舶，獲利約新台幣約3.9億元，可貢獻EPS約1.97元，法人估全年EPS上看5.5元。
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