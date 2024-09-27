SCFI本周跌幅加大　歐地與波灣跌幅最高、美西美東都跌近一成　

▲今年大陸市場完全沒有十一長假前旺季表現。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

上海交易所今(27)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2135.08點，跌231.16點，跌幅較上周的5.76%提高為9.77%，歐洲、地中海與波斯灣航線在13-16%之間，美東跌12.53%，美西跌9.16%，顯示十一長假前市場相當疲弱，完全沒有節前旺季表現。

攬貨業者指出，由於10月1日美東罷工與怠工可能逼近，美東貨載客戶都已提早出貨或轉自美西出，美東運價跌幅加高，而美西貨量卻還不足支撐運價，歐洲、地中海與波斯灣航線因為進入淡季，新船持續在投入，運價跌幅偏高。

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SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2250美元，下跌342美元，跌幅13.19%，地中海線每箱2541美元，下跌414美元，跌幅14.01%，美西每大箱(40呎櫃)4852美元，跌了489美元，跌幅9.16%，美東每大箱5626美元，周跌860美元，跌幅12.53%。

波斯灣線每箱運價962美元，周跌185美元，跌幅16.13%；南美線(桑托斯)每箱運價6439美元，周跌551美元，跌幅7.88%；東南亞線(新加坡)每箱運價396美元，周跌16美元，跌幅7.83%。

德魯里貨櫃運價指數(WCI)本周下跌7%，至每大箱(40呎櫃)3691美元，比2021年9月的大流行峰值10,377美元低64%，但比疫前2019年的平均費率1420美元高出160%。

年初至今的平均綜合指數為每大箱4113美元，比10年平均費率2825美元高出1288美元。本周上海到熱那亞的運費大跌15%，跌716美元，至每大箱4212美元；上海到鹿特丹的運費下降了11%，跌525美元，至4,157美元；上海到紐約的價格下降了5%，跌336美元至6,028美元；上海到洛杉磯的價格下降了2% ，跌90美元，至5490美元。

德魯里預計，由於需求疲軟，亞洲至歐洲航線的費率將繼續下降。與此同時，由於潛在的罷工和中國黃金周假期的影響，預計跨大西洋和跨太平洋Headhaul(較大方向航程)的運價將上漲