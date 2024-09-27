傳產族群輪漲回血！三大法人攜手買超1383億元　台股周線連3紅

▲在傳產族群同步加入多頭行列之下，台股周漲幅擴大至2.99%，上漲663.37點，帶動周線連三紅。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股27日開高走低，指數終場由紅翻黑，下跌36.02點，跌幅0.16%，指數收在22,822.79點，成交量4,301.44億元；在傳產族群同步加入多頭行列之下，台股周漲幅擴大至2.99%，上漲663.37點，帶動周線連三紅，平均日均量3,971.21億元。

觀察三大法人動向，睽違17周再度見到「內外資」攜手買超，投信本周回補80.6億元、自營商回補275.3億元，也推進投信連續買超周數至第17周，而自營商回補今年來單周最大、史上第3大買超金額；外資方面則連2買，本周大舉回補1,027.76億元，為今年來單周買超第2高、台股史上第4大。三大法人本周合計加碼1,383.66億元。

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PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，台股本周大漲主要受惠於科技與傳產族群輪漲，特別是中國多管齊下推出強力刺激經濟政策，中國股市強彈，帶動傳產族群強勢。

統計本周電子指數彈升3.14%，傳產指數更是大漲3.48%，雙雙優於大盤的2.99%漲幅，也讓指數沿著5日線走揚，雖然短線有漲多修正乖離的可能性，不過在資金的帶動下，指數目前由多方主導，維持震盪偏多的機會大增；下周市場將聚焦美國公布的經濟數據，包括採購經理人指數（PMI）、初領失業金人數，以及非農與失業率等。

從基本面來看，台股有走多的底氣，黃新迪指出，根據最新公布8月工業與製造業生產指數，年增率分別為13.42%、14.07%，雙雙寫下連續6個月正成長紀錄；若進一步分析科技業相關數據，電子零組件業生產指數年增22.24%，電腦電子產品及光學製品業生產指數的年增率更是達42.56%之多，預期第四季傳統旺季的帶動，9月同樣能維持相關指數成長態勢。

黃新迪進一步表示，第四季驅動台股多頭的動力同樣為AI族群，根據估計，自2023年至2027年，半導體成長性將是資料中心與伺服器取代車用，成為最大成長動能，看好美國四大雲端龍頭業者對於採購輝達（NVIDIA）GB200 NVL意願高，預料相關營收將在2025年放量反應，進而利於相關供應鏈。

針對選股上，黃新迪建議，可將AI及先進封裝列為主要布局方向，並增加半導體封測、測試介面、設備、電子零組件等持股比重，以2025年具有成長性個股為優先選擇；另外也可從基期偏低和營運仍有上修空間的個股為選股考量。