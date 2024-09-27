「超鷹」石破茂當選自民黨主席！　日經225指數期貨嚇跌逾2000點

▲石破茂當選自民黨黨魁。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

日本自民黨前幹事長石破茂今（27）日在自民黨總裁選舉擊敗高市早苗，「逆轉勝」登上總裁大位，卻引爆日本金融市場大震盪，日圓扭轉了頹勢，兌美元匯率飆升，日經225指數期貨在傍晚一度大跌超過2000點。

日本新當選的執政黨自民党總裁石破茂表示，日本政府將繼續通過鼓勵工資增長超過物價漲幅來戰勝通縮，加快開啟經濟的新篇章。由於市場認為他的貨幣政策傾向鷹派立場，可能促進日本央行升息的預期。

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《彭博》報導，由於鷹派石破茂在選舉中出線，受此消息影響，日圓兌美元在周五早些時候先走跌 1.2% 後，再轉上漲 1.4% 至 142.80。而台灣時間下午6時，日圓匯價來到143.14游走。

至於日經225指數期貨在今以低盤開出，傍晚時最低一度來到37615點，重挫2200餘點，而台灣時間下午6時，約下跌1610點。

《彭博》報導指稱，索尼金融集團高級經濟學家 Hiroshi Watanabe 表示，日本股市似乎將失去今天的全部漲幅，央行將在考慮數據的同時尋求政策正常化，因此這將對股市產生一些負面影響。

日本股市今日是以上漲904點或2.32%、39830點作收。

《彭博》報導指稱，Ortus Advisors 策略師Andrew Jackson表示，市場顯然已經做好了另一位候選人不赞成升息高市早苗獲勝的準備，市場對石破茂贏得決選的消息反應強烈，日圓飆升就體現了這一點。