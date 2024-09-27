力積電終止與SBI合作　深夜曝「沒主導權、日方還要求保證量產10年」

▲力積電與日本SBI控股株式会社合作中止。（資料照／力積電提供）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工大廠力積電（6770）今日傳出由於不堪虧損，因此和日本SBI終止合作，對此力積電晚間也回應，表示此案為Fab IP模式，力積電並無入股主導新廠營運的規劃，由於經產省要求力積電必需共同承擔保證責任，為沒有主導性持股的日本新廠保證營運，將違反我國證券交易法，力積電因此終止與日本合作方籌設新廠，且這與力積電本身盈虧無因果關係。

力積電表示，此案為Fab IP模式，力積電提供建廠顧問、人員培訓以及技術移轉，並向合作方日商收取服務費、權利金，力積電並無入股主導新廠營運的規劃。

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力積電指出，SBI方面向日本經產省申請設廠補貼，並獲日本政府支持。然而經產省補貼政策規定，獲得補貼的廠商需保證新廠必需連續量產十年以上，由於金融業出身的SBI方面並無半導體產業經驗，經產省要求力積電必需共同承擔保證責任。

力積電表示，自身為台灣股票上市公司，為沒有主導性持股的日本新廠保證營運，將違反我國證券交易法，因此力積電董事會已於月前董事會確認停止日本新廠合作計畫，並派員前往經產省當面向主管官員說明，亦已發函告知SBI此訊息。

力積電強調，由於此案純屬收費服務、技轉的Fab IP模式，力積電終止與日本合作方籌設新廠，與力積電本身盈虧無因果關係。