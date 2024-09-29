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電價漲多少明揭曉　工業用電擬漲15％、民生凍漲

▲▼電費,夏日電價,民生用電,限電,能源價格,節能減碳,台電,停電,節電,跳電,電表,電價調漲,備轉容量。（圖／記者李毓康攝）

▲電價審議會9／30登場，決定未來半年電價是否調漲。（圖／記者李毓康攝）

記者廖婕妤／台北報導

電價審議會將於明（30）日下午召開，有別於以往都是在月中召開，此次因台電爭取1000萬元補助仍卡關，因此延宕到最後一刻才召開會議，新電價也預計10月中旬才會開始實施，據悉，工業用電最多調漲15％，民生用電則預計維持凍漲，以減輕國人負擔。

據經濟部相關官員透露，現行工業電價跟民生電價約有1元的差額，根據內部提案，預計維持民生用電凍漲，並將集中市場、超市、食品製造業等與民生息息相關的產業也納入民生用電，一併不調漲，希望不影響物價漲幅。

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官員指出，目前台電負債比仍達93％，過去3年吸收產業電價約4000億元，若以經營條件跟台灣較相近的日韓相比，日本工業電價每度約5.14元、南韓為4.5元，台灣則是3.8元，南韓跟台灣的差距約為15％，目標是希望調整後工業用電價格不要比南韓高，因此換算下來，預計工業用電調幅不超過15％。

此外，依過去數據推算，調漲產業用電1％電價，等於1年挹注60億元，若是調漲15％、相當於挹注900億元，如此就可以把補貼的1000億元打平；也會建議今年上半年營運衰退5％的產業電價漲幅可減半、調漲7％或7.5％。

對此，商總理事長許舒博指出，因應物價上漲，民生電價建議不要動，高科技產業的負擔還是多一點；三三會理事長林伯豐則說，就算漲電價台電還是虧損，還是得靠補貼，應調整能源配比；工總則認為，近幾年來都是產業用戶調幅最多，相當不公平。

不過，由於此次審議會外部委員過半，因此實際調幅還是要由審議會做最後討論，才能拍板定案。

 

關鍵字： 電價物價台電經濟部

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