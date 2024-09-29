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林佳龍牽線促成　世界台商總會與帛琉簽署促進觀光及投資聯合聲明

▲林佳龍牽線促成　世界台商總會與帛琉簽署促進觀光及投資聯合聲明。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲外交部長林佳龍牽線促成世總與帛琉簽署促進觀光及投資聯合聲明。（圖／翻攝林佳龍臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）訪台，28日出席世界台灣商會聯合總會第30屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮。在外交部長林佳龍牽線促成下，世界台灣商會聯合總會與帛琉共和國簽署「關於促進帛琉觀光發展及投資聯合聲明」，而惠恕仁與總統賴清德也在現場共同見證台帛經貿合作關係深化的新篇章。 

帛琉為我國在太平洋地區的重要友邦，兩國自1999年建交至今，此次台帛簽署促進觀光及投資聯合聲明是由林佳龍牽線促成，也是外交部推動經貿外交的具體成果，世界台灣商會聯合總會未來也將和帛琉政府共同合作，推廣帛琉觀光及促進會員赴帛琉考察、開發商機，帛琉政府也將持續提供政策協助，共同強化兩國觀光合作及促進貿易投資。

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對此，總統賴清德在致詞時表示，感謝惠恕仁在國際場合堅定支持台灣，為台灣發聲，捍衛台灣參與國際的權利，他也鼓勵世界台灣商會聯合總會成員赴帛琉旅遊，體驗帛琉之美，發掘帛琉投資的商機。

惠恕仁也指出，感謝台灣長期支持帛琉旅遊與經濟發展，他非常樂見帛琉與台灣企業界深化經貿合作，今年也是兩國建交25週年及帛琉獨立30週年，期待雙方為兩國經濟注入活水，持續深化邦誼。

▲林佳龍牽線促成　世界台商總會與帛琉簽署促進觀光及投資聯合聲明。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲▼總統賴清德與帛琉總統惠恕仁共同見證台帛經貿合作關係深化新篇章。

▲林佳龍牽線促成　世界台商總會與帛琉簽署促進觀光及投資聯合聲明。（圖／翻攝林佳龍臉書）

談到「關於促進帛琉觀光發展及投資聯合聲明」，林佳龍在臉書發文中表示，當年台商們「一卡皮箱闖天下」，不畏艱難在異國打拼，展現台灣人的堅韌，奠定台灣經貿大國的地位，在事業開花結果之後，台商們也時時心繫國家，經常出錢出力，成為台灣穩固外交的重要助力。

對於世界台灣商會聯合總會 透過 大規模採購瓜地馬拉咖啡，以及 組成帛琉投資考察團方式，協助國家穩固邦交，林佳龍表示，去年土耳其發生大地震、今年魔羯颱風侵襲越南、緬甸與泰國時，台商們也都慷慨解囊，大方捐助當地救災器具與資金，展現出台灣人的熱情，「台商們展現出堅韌與熱情的台灣精神，透過他們以經貿大使的身份，讓世界各國現在聽到台灣，無不豎起大拇指，成為外交部落實經濟外交的一大助力」。

林佳龍強調，外交部為落實總統賴清德將台灣打造為「經濟日不落國」的政策，提出基於五大信賴產業的「七大旗艦計畫」，包括：半導體供應鏈韌性、可信賴網路與數位治理、智慧園區海外示範計畫、新能源與碳權合作、智慧醫療、智慧農業、主權AI。這些經濟外交與榮邦的旗艦計畫並非一蹴可及，過程中仍有賴所有台商的協助，而外交部也會做所有台商在異鄉的後盾，讓台灣精神在全球各地落地開花。

▲林佳龍牽線促成　世界台商總會與帛琉簽署促進觀光及投資聯合聲明。（圖／翻攝林佳龍臉書）

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