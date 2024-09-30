薪水無上限！科技業徵人外派印度　過來人3點勸退：1年抵10年才值

▲該到印度工作嗎？（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

不少人為了追求更好的生活品質，毅然決然遠赴海外工作，就有網友好奇，在科技業工作13年，目前年薪120萬元，最近接到別間公司的電話，在找外派印度的主管，詢問他的意願，薪水沒有表訂上限，於是好奇大家能接受薪水多少錢，外派到印度當主管。對此，有過來人分享當地3大問題，勸他不要去。

有網友在PTT發文，「多少薪水你可以接受去印度？」最近剛踏入40歲的，有8年的生產管理經驗，和5年的採購經驗，目前在台中地區的一家日商工作，年薪約120萬元，結婚9年了，育有兩個女兒，平常除了陪小孩就是打電玩、玩模型，「有背房貸車貸，基本上生活沒辦法存到什麼錢」。

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最近他接到供應鏈人員的電話，用著大陸口音詢問他，是否有意願接受外派印度的供應鏈主管職位，當他詢問薪資時，對方回答沒有表訂上限。他不禁好奇，「如果你是我，你會開多少？有人說薪水開五倍，有人說印度死也不去，但我認為除了時間，凡事都有一個價碼，想聽聽各位的價碼」。

貼文曝光，網友勸他放棄，「有家庭別想不開」、「單身的話稅後5倍還行，有家累別想不開」、「有家庭別想不開+1，如果是工廠缺更是不推」、「有小孩誰跟你外派印度，就算去比較先進的Noida，光是髒空氣你就受不了」、「有家室還是盡量別吧，況且小孩還小」。也有網友提議，「沒有上限哦，先開個1000萬給他殺啊」、「沒上限？稅後1000萬，啊測試他底線啊」。

另外，有過來人點出3大原因不要去印度，第一是健康問題，衛生水平真的很差，用的水本身就已經是污染過的水了。第二生活環境問題，沒有大眾運輸工具，超商少，開車也會開到崩潰。第三安全問題，雖然大部分人士善良，但是走在路上仍然會遇到問題，「尤其是女性，如果穿暴露點走在鄉下一點的地方，被強姦什麼的也會有人認為正常。」他認為，如果最後選擇去印度，薪資一定要多到可以一年抵十年，「早早撐過去退休才有價值。」