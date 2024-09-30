信用卡感應秒綁入Apple Pay！萬事達卡攜台新銀正式iPhone啟用

▲萬事達卡即日起推出Apple Pay感應加卡服務，攜手台新銀行正式於iPhone啟用。（圖／萬事達卡提供）

記者楊絡懸／台北報導

萬事達卡（Mastercard）30日宣布，攜手台新銀行採用Apple Pay最新感應加卡服務（Tap to Provision），也就是說，持台新銀行萬事達信用卡的卡友，輕碰一下手機，就能一秒完成綁卡，無需手動輸入卡號，帶來更安全便捷的支付體驗。

蘋果「Tap to Provision」感應加卡功能是iPhone手機最新iOS 18錢包應用中最新亮點之一。當用戶將支援NFC的卡片輕觸相容於iOS 18的iPhone機型，開啟蘋果錢包App選擇「簽帳金融卡或信用卡」，再點選「加入其他卡片」，接著將卡片靠近iPhone，完成感應並驗證後，即成功於Apple Pay綁定。

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事實上，Apple Pay感應加卡運用萬事達卡數位支援服務（Mastercard Digital Enablement Service, MDES），當持卡人想於Apple Pay進行加卡時，只要卡片本身具備感應式支付功能，iPhone就能直接感應卡片，無須再手動輸入或拍照掃描卡片資訊，直接就可以讀取晶片內卡號、到期日和安全碼等資料，迅速完成加卡。

此外，該功能採用更高規格的動態數位資料安全驗證，同時協助銀行有效辨別卡片真偽，讓加卡流程更為安全。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，有71%的台灣消費者已將數位支付作為首選付款方式，顯示多數台灣消費者傾向非現金的交易模式，以及對行動裝置支付便利性的需求。

陳懿文說，萬事達卡洞察消費者需求，領先亞洲其他市場，在台率先推出Apple Pay感應加卡服務，即日起，台新銀行萬事達卡持卡人能透過iPhone進行感應加卡，擁有更快速、便利且安全的加卡服務。

據了解，「萬事達卡數位支援服務」允許發卡機構和商戶管理代碼化和數位化服務，為每筆交易提供和晶片卡EMV標準相同的安全保障。台新銀行萬事達卡持卡人，只要是iPhone XR以上機型並將系統更新至iOS 18以上，即可透過該功能快速新增萬事達卡信用卡及簽帳金融卡至Apple Pay，帶來無縫且便捷的支付體驗。

展望未來，萬事達卡表示，將持續將創新支付科技導入台灣，與金融機構和商業夥伴戮力合作，以期為台灣消費者打造更完善美好的數位支付環境。