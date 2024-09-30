鍇睿國際10／3登興櫃　明年Q1電競館登場挹注營收

▲鍇睿國際董事長顏宥騫 。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

電競賽事主辦商鍇睿國際（7779）將於10／3以每股50元登錄興櫃，當天也是董事長顏宥騫的30歲生日，將成為台灣資本市場最年輕的創辦人；他表示，明年Q1將有新的電競場館投入營運，加上持續開拓串流媒體平台、門票收入及週邊衍生品等，都將成為挹注業績的成長動能。

鍇睿國際成立於2022年，該年合併營收為1.97億元，稅後淨利為591.6萬元，EPS為16.2元；去年合併營收為2.09億元，稅後淨損267.1萬元，每股稅後虧損0.68元；今年上半年合併營收為9182.1萬元，稅後淨損3871.7萬元，每股虧損2.4元。

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顏宥騫說明，去年與今年上半年虧損，主要是因為資本支出過高所致，隨著產業進入下半年旺季，Q3有暑假、電玩展、動漫展等，以及Q4新遊戲推出與《拳上》開打，將會有效挹注營收。

顏宥騫表示，明年Q1大型電競場館營運，將帶進場館票務收入、原廠商品收入，加上該場地為國際賽事新據點，可望帶動本地電競產業發展，吸引台港澳、日本、澳洲、東南亞觀眾，有利公司日後推動電競賽事活動、電競IP等線下實體零售空間結合，打造全新電競商業模式。

顏宥騫指出，公司有大型跨國聯盟賽事經驗，每年舉辦上百場活動，電競活動行銷及廣告活動執行都已經有獲利，未來也會積極開發遊戲社交平台，目前已累積多部運動娛樂IP，像是拳上、你行你上等，也會持續擴編經紀業務及娛樂行銷業務，挹注集團廣告業務推廣，未來可結合IP導流及變現商品分潤機制，積極布局多元泛運動休閒娛樂。

鍇睿國際在賽事運營、轉播、製作技術及專案活動行銷領域已建構同業進入壁壘，為《英雄聯盟》開發商Riot Games的指定合作夥伴，承辦國際型賽事經驗豐富，如英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）、特戰英豪挑戰賽台港賽區等，今年再拿下英雄聯盟日本聯賽（LJL）賽事主辦權及招商權，積極擴展全球市場，雙方更預計明年攜手在台北打造全新電競場館，作為APAC聯賽的主辦地，未來賽事轉播、串流媒體平台收益、門票收入及週邊衍生品，均有望帶動其電競事業進入高速成長期。