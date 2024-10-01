貿協率領19家遊戲業者參加東京電玩展　大秀遊戲與科技軟實力

▲2024東京電玩展商務媒合區洽談熱絡。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

全球最大規模的遊戲展會「東京電玩展」(Tokyo Game Show, TGS)，是全球遊戲玩家最期待的遊戲產業盛會，9月26日至29日在日本幕張展覽館盛大舉行。共有19家來自台灣的遊戲產業相關企業參展，展出內容涵蓋遊戲設備、開發、發行、美術設計、商務解決方案、翻譯及在地化服務等多元軟硬體產品及服務領域。

展會吸引1235位國際潛在買主與台灣企業洽詢，預計將帶來超過1360萬美元的商機。根據主辦單位統計，本屆東京電玩展吸引來自44個國家及地區的985家企業及團體參展，展期4天共吸引超過27萬4千人次參觀，創下該展有史以來參展商和展位數量的新高紀錄。

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外貿協會受經濟部國際貿易署委託，籌組19家台灣遊戲相關業者，包括果多、樂美館、智冠科技、波子遊戲、艾鳴網路遊戲、沛星、米耶、形之遊、台北市電腦公會、泥巴娛樂、芒果派對、微星科技、孕龍科技、璈橡、艾蘿塔斯、大頑遊戲、威鯨、杯狗及踢歐哎哎等，依展出內容分別於商務會議區、商務解決方案、一般、遊戲硬體、AR/VR及獨立遊戲等展區，展示多樣化的創新產品與服務。

MSI(微星科技)在遊戲硬體區展示最新系列遊戲機台、遊戲螢幕、設備等遊戲相關硬體，在商務洽談日吸引許多商務買主洽詢，更在一般開放日邀請當地知名電競網紅展示較量電腦處理速度競技的液氮超頻行動，吸引許多玩家駐足觀賞這個罕見的技術，及提供參觀者利用AI生成技術，跨越時空創造專屬大頭貼，創造難忘的回憶。

Shinwork(形之遊) 則以高品質的遊戲美術製作服務，吸引來自英國的買主，希望就遊戲場景的美術環節及視覺效果，提供整合方案。Fun2 Studio(璈橡)推出的VR遊戲試玩體驗，讓玩家可與虛擬物件互動，現場有許多買主及玩家關注，並吸引來自義大利的遊戲開發商對未來合作開發表示高度興趣。

本屆參展的台灣獨立遊戲開發商包括Erotes(艾蘿塔斯)、Daone(大頑)、Drifted(威鯨)、Cupdog(杯狗)、Toii(踢歐哎哎)等，也在展會中獲得極大關注，特別是來自歐洲的買主對台灣遊戲展現濃厚興趣，進一步提升台灣遊戲在國際市場的能見度。

今年展覽以「遊戲，敢為天下先 (Trailblaze the World with Gaming)」為主題，象徵透過遊戲主導，讓世界更加精彩，期待全球遊戲玩家盡情發揮創意、揮灑激情，在遊戲中交流創新技術及創意。

東京電玩展自1996年開展至今已有超過25年的歷史，是全球最具指標性的遊戲產業展會，每年都吸引全球電玩業者、遊戲代理商、發行商及玩家的關注。

自2019年疫情爆發以來，去年東京電玩展成功重返舞台，恢復疫情前盛況。今年，規模超越去年，以虛實整合(OMO，Online merge Offline)形式成為史上最大一屆的展出，實體展覽為遊戲業界專業買主及一般玩家等廣大參觀者提供優質互動平台，線上展覽則提供豐富的資訊和體驗，讓全球參與者無論身處何地、跨越時區都能參與。