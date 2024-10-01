快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

▲113年7-8月統一發票。（圖／記者林育綾攝）
記者陳瑩欣／台北報導
今年7-8月統一發票千萬特別獎號碼「38039158」開出17張千萬大獎、200萬特獎「08276859」則開出15張，包括7-ELEVEN、全家、OKmart、全聯等超商、量販通路都已先釋出開出千萬大獎消息，最低消費金額僅35元，財政部指出，今年7-8月統一發票兌獎日期自10月6日起至明年1月6日止，中獎人要把握機會兌獎。
財政部預定今日傍晚公告7-8月統一發票百萬元以上大獎中獎清冊，不過超商皆已先公告開出大獎，包括7-ELEVEN、全家等超商有民眾最低消費35元就幸運中千萬。
7-ELEVEN開出4張千萬特別獎，以桃園市龜山區「鑫騰龍門市」，35元購買統一麵包消費金額最低；其次是在苗栗縣竹南鎮「延平門市」，100元購買生活用品；新北新莊「副都心門市」，105元購買統一乳品、飲品；宜蘭縣五結鄉「五結門市」，110元購買生活用品。
全家則是「台中金南屯店」有民眾只花35元買OREO餅乾就中千萬大獎。
OKmart開出特別獎1000萬元發票1張，中獎落在桃園縣的桃園民族門市，消費者當日花費461元即中獎。
全聯嘉義朴子「嘉朴門市」，消費者花339元買啤酒、蛋糕、豆漿、零食等商品，就幸運中獎1000萬元。
漢堡王透露高雄建國店開出1張千萬發票，消費者在7月21日當天深夜10點多至門市購買餐點外帶，僅花213元就中千萬，十分幸運。
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