快訊／7-8月統一發票 誕生17名千萬幸運兒

今年7-8月統一發票千萬特別獎號碼「38039158」開出17張千萬大獎、200萬特獎「08276859」則開出15張，包括7-ELEVEN、全家、OKmart、全聯等超商、量販通路都已先釋出開出千萬大獎消息，最低消費金額僅35元，財政部指出，今年7-8月統一發票兌獎日期自10月6日起至明年1月6日止，中獎人要把握機會兌獎。

勞動基金8月獲利13.4億元 前8月賺8871億元

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至8月底止，勞動基金規模為6兆7,957億元，收益數為8,871億元，收益率14.25％；8月單月收益數為13.4億元 。

台股ETF退燒！上周逾3.8萬股民下車 00919守住人氣王

台股ETF受益人千萬大關前近關情怯，終止30周創新高紀錄。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周不增反減，減少3萬8,129人，來到980萬4,366人。

準日相石破茂嚇壞日本股匯市 謝金河：不可呷緊弄破碗

日本自民黨新任總裁石破茂將獲國會指名為新任日本首相，日本股市在昨（9月30日）大跌1910點，日圓兌美元升值到142價位，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，給準日相石破茂上｢第一堂經濟課｣，日本經濟才從谷底爬升，元氣尚未恢復，市場在提醒他不可「呷緊弄破碗」。

山陀兒襲台6縣市放颱風假 勞動部：不出勤建議別扣薪

中颱山陀兒緩慢靠近台灣，南部尤其首當其衝，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等6縣市今（1）日停班停課，對此，勞動部提醒，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工安全作為首要考量，只要工作地、居住地或上班途中會經過的區域停班，勞工可要求不到班，也建議雇主不要扣薪。

官股金融業第3家！駭客不放颱風假 一銀證實遇網路攻擊

雖然強颱山陀兒逼近，但俄羅斯駭客揚言攻擊台灣官方金融機構、政府部門的動作不停歇，第一金（2892）今（10月1日）公告旗下子公司第一銀行「第e個網」遭受DDoS（分散式阻斷服務）網路攻擊，已啟動防禦機制。

漲14%電價衝擊台積電毛利「外媒也關注」 17日法說會釋疑

經濟部9月30日下午召開電價費率審議會，未來半年民生電價凍漲、產業用戶平均調漲12.5％，但其中半導體、光學儀器及設備製造業、建築工程業等最高調漲14％，新電價10／16起實施，對此外媒彭博社也表示，預計將影響台積電的獲利，法人則推估，對毛利影響可能落在0.3%到0.5%之間，但仍看好台積電長期毛利率53%目標仍可達成，外界也期待台積電17日法說會中說明相關影響。

台積電漲14元至971 指數漲逾190點

美股周一（9月30日）漲多跌少，台股今（10月1日）以上漲105.11點、22329.05點開盤，漲勢持續，指數上漲逾190點，台積電上漲14元至971元。

馬士基推介未來樞紐港運作模式 業界估需降價爭取非直航港貨載

丹麥馬士基與德國赫伯羅德新成立的雙子星聯盟，明年2月即將正式運作，航線規劃正式出爐，上周三(25日)邀請亞洲十餘家超大型攬貨公司到其上海公司，推介雙子星聯盟的營運操作模式。與會人士指出，該聯盟採取的樞紐港營運策略，幹線母船僅彎靠新加坡、釜山、上海、寧波與越南等少數港口，其餘港口貨載靠集貨船運送，估計很難獲得託運人青睞，非直航港口恐需要靠低廉的運價爭取貨源。

4銀行競推美元優利 10萬美元存3個月最多滾出4.1萬台幣

為拉攏外幣定存族目光，銀行搶在今年第4季推出美元優利定存，《ETtoday新聞雲》盤點台中銀、華南銀、王道銀、板信銀等4家銀行美元優利專案，發現年息多喊到5%以上，3個月期定存以台中銀年息5.25%最高，以存入10萬美元估算，3個月期滿可領到相當於4.1萬元台幣，吸引定存族的目光。