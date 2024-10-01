台積電毛利受漲電價衝擊「外媒也關注」　17日法說會釋疑

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

經濟部9月30日下午召開電價費率審議會，未來半年民生電價凍漲、產業用戶平均調漲12.5％，但其中半導體、光學儀器及設備製造業、建築工程業等最高調漲14％，新電價10／16起實施，對此外媒彭博社也表示，預計將影響台積電的獲利，法人則推估，對毛利影響可能落在0.3%到0.5%之間，但仍看好台積電長期毛利率53%目標仍可達成，外界也期待台積電17日法說會中說明相關影響。

彭博社表示，此次台灣電價調整是由於台灣預計到2033年，電力消耗將平均每年增長 2.8%，這主要得益於AI產業的需求。台灣上一次提高電價是在 4 月份，當時工業用戶的電費上漲了 15% 至 25%。台積電的增幅最高，預計將影響該公司的獲利。

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國營公用事業公司台灣電力公司在過去兩年中面臨巨額虧損，因為儘管燃料價格上漲，但台電仍試圖保持低價，台電也宣布，繼 2022 年虧損幅度更大後，2023 年連續第二年虧損 1,985 億元新台幣。

台電將虧損歸咎於俄羅斯入侵烏克蘭後國際燃料成本急劇上升。台電上週在聲明中表示，儘管這些價格有所下降，但仍高於戰前。與世界其他地區相比，台灣的關稅調整速度較慢。

然而此次半導體廠遭調高14%電價，外界也關注台積電在2奈米即將開始量產前夕調整，可能對未來2奈米毛利造成影響，台積電儘管目前尚未正式回應電價調整造成影響，但預計將在17日法說會中釋疑。