鴻海科技日將登場！輝達GB200量產版來了　黃仁勳是否出席受關注

▲鴻海發言人巫俊毅接受媒體採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）預計將於10月8日、9日舉行鴻海科技日。鴻海發言人巫俊毅1日表示，科技日當天將展出輝達（NVIDIA）GB200準量產版產品及新款電動車；至於「重要貴賓」如輝達創辦人暨執行長黃仁勳是否會出席，他則表示，客戶和合作夥伴都有邀請，至於哪些來賓將到場則請大家蒞臨現場參觀，並未證實黃仁勳是否將會出席。

媒體提問，對於近期股價表現會不會覺得委屈？巫俊毅表示，鴻海最主要就是把本業做好，相信資本市場會給予鴻海一個合理評價。鴻海是一家世界級電子製造服務廠商，在全世界有一個非常重要的地位，近期大家慢慢從AI伺服器產業看到鴻海的重要性，結合800多個API才能創造新的產品、技術及服務，因此在整個未來發展上，鴻海具有非常重要的競爭力。

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至於近期蘋果公司iPhone 16系列新手機銷售情形，巫俊毅指出，基本上不對單一客戶有任何評論，但其實鴻海法說會上就提到，這項類別在下半年的表現將會比去年更加成長，所以電子旺季並不看淡。

談到電動車市況，巫俊毅表示，就像是1990年代的ICT產業仍垂直整合，即「自己的品牌就自己設計製造」的營運模式，如今採用委外代工，就給台灣廠商如鴻海一個發展的機會；手機是一個明顯的案例，從沒有生產線的手機品牌、走到採用專業分工，就能專注在每一個領域裡做到最好。

巫俊毅指出，電動車在這趨勢也是一個例子，儘管近期電動車價格競爭激烈，鴻海仍得到了很多發展的機會，今年上半年也提到鴻海已經和汽車品牌客戶洽談合作，近期內確定了一些合作案，屆時也會對外公布。

鴻海今年科技日「重頭戲」將曝光全新電動車Model D及Model U，現場也開放給民眾試乘，現場也有輝達GB200準量產版產品、機櫃和相關液冷系統等，預計今年11月量產，12月起開始出貨。

巫俊毅說，今年規模比去年增加1倍，現場將有2,000位嘉賓參與，活動行程也從一天變兩天，第一天採邀請制，第二天採報名制讓民眾前來參觀，就算無法前往到場也有YouTube直播可以看，現場除了主要的展場之外，也增加分論壇，主題包括AI、自動化、次世代研發、人才ESG及新創等面向。