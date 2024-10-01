ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

鴻海科技日將登場！輝達GB200量產版來了　黃仁勳是否出席受關注

▲鴻海發言人巫俊毅接受媒體採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

▲鴻海發言人巫俊毅接受媒體採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）預計將於10月8日、9日舉行鴻海科技日。鴻海發言人巫俊毅1日表示，科技日當天將展出輝達（NVIDIA）GB200準量產版產品及新款電動車；至於「重要貴賓」如輝達創辦人暨執行長黃仁勳是否會出席，他則表示，客戶和合作夥伴都有邀請，至於哪些來賓將到場則請大家蒞臨現場參觀，並未證實黃仁勳是否將會出席。

媒體提問，對於近期股價表現會不會覺得委屈？巫俊毅表示，鴻海最主要就是把本業做好，相信資本市場會給予鴻海一個合理評價。鴻海是一家世界級電子製造服務廠商，在全世界有一個非常重要的地位，近期大家慢慢從AI伺服器產業看到鴻海的重要性，結合800多個API才能創造新的產品、技術及服務，因此在整個未來發展上，鴻海具有非常重要的競爭力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於近期蘋果公司iPhone 16系列新手機銷售情形，巫俊毅指出，基本上不對單一客戶有任何評論，但其實鴻海法說會上就提到，這項類別在下半年的表現將會比去年更加成長，所以電子旺季並不看淡。

談到電動車市況，巫俊毅表示，就像是1990年代的ICT產業仍垂直整合，即「自己的品牌就自己設計製造」的營運模式，如今採用委外代工，就給台灣廠商如鴻海一個發展的機會；手機是一個明顯的案例，從沒有生產線的手機品牌、走到採用專業分工，就能專注在每一個領域裡做到最好。

巫俊毅指出，電動車在這趨勢也是一個例子，儘管近期電動車價格競爭激烈，鴻海仍得到了很多發展的機會，今年上半年也提到鴻海已經和汽車品牌客戶洽談合作，近期內確定了一些合作案，屆時也會對外公布。

鴻海今年科技日「重頭戲」將曝光全新電動車Model D及Model U，現場也開放給民眾試乘，現場也有輝達GB200準量產版產品、機櫃和相關液冷系統等，預計今年11月量產，12月起開始出貨。

巫俊毅說，今年規模比去年增加1倍，現場將有2,000位嘉賓參與，活動行程也從一天變兩天，第一天採邀請制，第二天採報名制讓民眾前來參觀，就算無法前往到場也有YouTube直播可以看，現場除了主要的展場之外，也增加分論壇，主題包括AI、自動化、次世代研發、人才ESG及新創等面向。

關鍵字： 鴻海科技日伺服器手機電動車AI

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP92正片／6招生活省錢法 帶你輕鬆存錢又不失生活品質

推薦閱讀

快訊／7-8月統一發票千萬特別獎明細曝光！　花4元外送費就中獎

快訊／7-8月統一發票千萬特別獎明細曝光！　花4元外送費就中獎

今年7-8月統一發票千萬特別獎號碼「38039158」開出17張千萬大獎，最低只花4元外送費就中大獎。另外200萬特獎「08276859」則開出15張。

2024-10-01 16:36
快訊／93萬人注意！00929配息再縮至0.14元　年配息率跌破9%

快訊／93萬人注意！00929配息再縮至0.14元　年配息率跌破9%

擁有93萬受益人的月配型台股ETF始祖、復華科技優息（00929）今（1）日公告配息，每股配發0.14元，為今年來第3度配息縮水，以今日收盤價18.85元估算，年化配息率為8.9%，失守9%大關。

2024-10-01 16:32
快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

今年7-8月統一發票千萬特別獎號碼「38039158」開出17張千萬大獎、200萬特獎「08276859」則開出15張，包括7-ELEVEN、全家、OKmart、全聯等超商、量販通路都已先釋出開出千萬大獎消息，最低消費金額僅35元，財政部指出，今年7-8月統一發票兌獎日期自10月6日起至明年1月6日止，中獎人要把握機會兌獎。

2024-10-01 10:30
美東碼頭確定罷工！　台驊：超過2周運價肯定上漲

美東碼頭確定罷工！　台驊：超過2周運價肯定上漲

美東碼頭工人確定罷工，國際碼頭工人協會（ILA）稍早宣布，自美東時間10／1凌晨12時01分起，關閉所有大西洋及海灣沿岸的所有港口，直到美國海事聯盟（USMX）接受協商條件。台驊控股分析，若是罷工行動超過2周，造成的影響將持續至明年初，且船公司運能將折損約2成，運價肯定大幅上漲。

2024-10-01 14:45
勞動基金8月獲利13.4億元　前8月賺8871億元

勞動基金8月獲利13.4億元　前8月賺8871億元

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至8月底止，勞動基金規模為6兆7,957億元，收益數為8,871億元，收益率14.25％；8月單月收益數為13.4億元 。

2024-10-01 10:20
台股ETF退燒！上周逾3.8萬股民下車　00919守住人氣王

台股ETF退燒！上周逾3.8萬股民下車　00919守住人氣王

台股ETF受益人千萬大關前近關情怯，終止30周創新高紀錄。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周不增反減，減少3萬8,129人，來到980萬4,366人。

2024-10-01 09:42
準日相石破茂嚇壞日本股匯市　謝金河：不可呷緊弄破碗

準日相石破茂嚇壞日本股匯市　謝金河：不可呷緊弄破碗

日本自民黨新任總裁石破茂將獲國會指名為新任日本首相，日本股市在昨（9月30日）大跌1910點，日圓兌美元升值到142價位，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，給準日相石破茂上｢第一堂經濟課｣，日本經濟才從谷底爬升，元氣尚未恢復，市場在提醒他不可「呷緊弄破碗」。

2024-10-01 09:27
山陀兒襲台6縣市放颱風假　勞動部：不出勤建議別扣薪

山陀兒襲台6縣市放颱風假　勞動部：不出勤建議別扣薪

中颱山陀兒緩慢靠近台灣，南部尤其首當其衝，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等6縣市今（1）日停班停課，對此，勞動部提醒，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工安全作為首要考量，只要工作地、居住地或上班途中會經過的區域停班，勞工可要求不到班，也建議雇主不要扣薪。

2024-10-01 06:00
罕見！半導體ETF新兵00947公告　首次配息決議「不發」

罕見！半導體ETF新兵00947公告　首次配息決議「不發」

甫於6月掛牌台新臺灣IC設計動能（00947）今（10月1日）公告首次配息，但基於實務考量，決定就不配息，罕見成為今年發行ETF中首檔在公告配息月份不配息的ETF。

2024-10-01 16:24
官股金融業第3家！駭客不放颱風假　一銀證實遇網路攻擊

官股金融業第3家！駭客不放颱風假　一銀證實遇網路攻擊

雖然強颱山陀兒逼近，但俄羅斯駭客揚言攻擊台灣官方金融機構、政府部門的動作不停歇，第一金（2892）今（10月1日）公告旗下子公司第一銀行「第e個網」遭受DDoS（分散式阻斷服務）網路攻擊，已啟動防禦機制。

2024-10-01 09:20

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

快訊／王燕軍「業務繁忙」　辭任松崗董事長

快訊／7-8月統一發票千萬特別獎明細曝光！　花4元外送費就中獎

高港要求絕大多數船隻出海避風　賴著不走列黑名單且將裁罰

快訊／93萬人注意！00929配息再縮至0.14元　年配息率跌破9%

快訊／「幸運農友」花5180元買肥料　拿到200萬元中獎發票

證交所公布12檔注意股　所羅門當沖比例破7成被列入

罕見！半導體ETF新兵00947公告　首次配息決議「不發」

4銀行競推美元優利　10萬美元存3個月最多滾出4.1萬台幣

山陀兒襲台6縣市放颱風假　勞動部：不出勤建議別扣薪

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366