32萬受益人注意！00937B每股配0.082元　10／21最後買進日

▲新台幣。（圖：資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有32.1萬受益人的群益ESG投等債20+（00937B）今（1）日公布最新配息資訊，預估每股配發金額為0.082元，除息日訂於10月22日，因此想參與領息的投資人，最晚要於10月21日買進，收益分配發放日則訂於11月12日。

財富管理專表示，今年來債券ETF買氣爆棚，除了既有的債券ETF受惠於降息預期而吸引資金關注，截至9月底止，今年來更有8檔新的債券ETF掛牌搶市，根據集保中心與Cmoney最新統計數據，整體債券ETF(不含槓反型)受益人數連七周遞增，最新數據顯示已突破193萬人大關，為1,932,132人，規模也站上2.93兆元。而若就單檔產品來看，今年來便以00937B最受歡迎，年至今規模增加近1986億元來到近2256億元，受益人數增加21.3萬人來到32.1萬人，增加的金額與人數都是所有債券ETF中之最。

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財富管理專家進一步指出，00937B能獲得市場熱切關注，在於其產品特性符合投資人所需，00937B之成分債券鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，資產品質無虞，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，且長天期券於降息循環下，潛在資本利得可期，故在資產品質、收益優勢、潛在資本利得契機兼具之下，吸引投資大眾目光。

00937B經理人曾盈甄表示，美國近期公布的經濟數據顯示景氣及通膨皆放緩，基於利率與經濟風險趨向平衡，但仍須預防邁向衰退，因此歐美央行貨幣政策皆朝寬鬆方向，對於存續期間較長之投資等級債相對受惠，加上現階段殖利率仍處相對高點，存債仍具吸引力，其中，結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，主因BBB級債在投資級債中收益水準相對高，可說是債信品質與收益優勢兼具，佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。