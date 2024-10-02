純網銀搶客戰！LINE Bank定存1.9%　將來銀行活存1.5%加支付回饋

▲為助客戶鎖住高利，LINE Bank宣布推出新台幣專案定存1.9%，存百萬年領約1.9萬元。（圖／LINE Bank提供）

記者楊絡懸／台北報導

「純網銀」紛紛祭出存款優惠利率！LINE Bank推出存期12個月新台幣「定存」年利率1.9%，100元起、不限新舊資金即可享受高利；此外，將來銀行也推出「活存」金額5萬元起至無上限，即享利率1.5%，且適用於新舊戶，同樣也免解任何任務。

根據行政院主計總處最新預測，2024年超額儲蓄高達4.21兆元，可望成為歷史新高，意味著在國際情勢多變、美國降息牽動全球情勢之際，民眾更傾向選擇儲蓄安放資產，其中，不少選擇儲蓄的民眾將資金投入「定存」。

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LINE Bank內部資料發現，「退休、家管」族群定存財力驚人，每位退休人士在LINE Bank定存平均高達143.8萬多元，「家管」族群則是每人約存72.2萬元，推測這兩類族群追求穩健的理財工具，且喜愛簡便、易上手又能提供優利的銀行申辦定存。

此外，LINE Bank還發現，在各類金融服務的客群中，最喜愛選擇「定存」作為財富累積工具的是「金融業員工」，推測主因是金融業員工相信「定存」有均衡配置資產之效，穩定儲蓄又能避開市場波動。

為鼓勵更多民眾申辦定存服務，LINE Bank最新推出的專案定存，百元即可起存，存款額度最高3,000萬元。舉例來說，如果民眾定存百萬元，一年利息約領1.9萬元；存下3,000萬元則可年領57萬元。

▲將來銀行攜手全支付，推日本消費回饋最高25%。（圖／將來銀行提供）

除了LINE Bank的定存方案之外，將來銀行則宣布，即日起無論新舊戶、也無需解任務，活存主帳戶5萬元以上即可享有利率1.5%，且存款金額沒有上限。如果用將來銀行帳戶綁定全支付，在日本消費最高還享25%回饋。

將來銀行指出，明年3月31日之前，活存5萬元以上且存款金額無上限，利率皆享1.5%，相較市場常見活存方案約0.705%極具競爭力，特別適合作為數位金融帳戶首選；如果尚非存戶，開戶且完成裝置綁定，更有新戶加碼回饋「500全點」或「活存口袋5萬元10%優利」兩項可選，即可開立帳戶獲取。