ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

山陀兒颱風北北基桃停班停課　台股10／2休市

▲▼股市暫停交易。（圖／翻攝證交所網站）

▲股市暫停交易。（圖／翻攝證交所網站）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會、證交所今（1）日指出，受到山陀兒颱風影響，北北基桃明（2）日停班停課，台北股市暫停交易一天。

證券業者指出，受到北北基桃停班停課影響，股、債、匯、期貨交易市場都暫停交易。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央銀行今1日指出，受山陀兒颱風影響，致部分地區停止上班，為顧及支票存款戶資金調度受到影響，有關存款不足退票紀錄，依據票交所訂定的「台灣票據交換所因應部分地區停止上班各項票據交換及退票紀錄作業須知」、「支票存款戶票信狀況註記須知」與「查詢票據信用資料作業須知」規定，予以從寬處理。

央行表示，支票存款戶於10月1日、2日所發生之存款不足退票，若分別於次一個營業日，經重提付訖（指持票人重新提示原退票據，並於支票存款戶之支存帳戶或其他應付款帳戶內付訖） 、清償贖回（指支票存款戶向持票人以清償票款等方式贖回票據及退票理由單）或提存備付（指支票存款戶於退票後申請將票款列收其他應付款帳備付）申請註記（票交所予以註明）者，一律不列紀錄（包括補票紀錄），並免收手續費。惟支票存款戶於原退票據重提付訖前提取備付款者，則該退票將會再列入紀錄。

央行指出，支票存款戶因本次颱風遭受災害，致影響其票款清償能力者，得檢具證明文件向辦理退票之金融業者申請核轉當地票據交換所辦理重大災害之註記，經辦妥註記者，自災害發生之日起算六個月內所發生之存款不足退票，暫不因各該退票達三張而通報為拒絕往來戶，且於該期間內辦妥重提付訖、清償贖回或提存備付之註記者，其退票紀錄不對外提供查詢。

如10月1日以後仍受颱風影響，發生全台或部分地區停止上班之情形，將繼續比照上述因應措施辦理。

關鍵字： 台股

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

不管啦！給我錢EP92正片／6招生活省錢法 帶你輕鬆存錢又不失生活品質

推薦閱讀

快訊／7-8月統一發票千萬特別獎明細曝光！　花4元外送費就中獎

快訊／7-8月統一發票千萬特別獎明細曝光！　花4元外送費就中獎

今年7-8月統一發票千萬特別獎號碼「38039158」開出17張千萬大獎，最低只花4元外送費就中大獎。另外200萬特獎「08276859」則開出15張。

2024-10-01 16:36
快訊／93萬人注意！00929配息再縮至0.14元　年配息率跌破9%

快訊／93萬人注意！00929配息再縮至0.14元　年配息率跌破9%

擁有93萬受益人的月配型台股ETF始祖、復華科技優息（00929）今（1）日公告配息，每股配發0.14元，為今年來第3度配息縮水，以今日收盤價18.85元估算，年化配息率為8.9%，失守9%大關。

2024-10-01 16:32
快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

今年7-8月統一發票千萬特別獎號碼「38039158」開出17張千萬大獎、200萬特獎「08276859」則開出15張，包括7-ELEVEN、全家、OKmart、全聯等超商、量販通路都已先釋出開出千萬大獎消息，最低消費金額僅35元，財政部指出，今年7-8月統一發票兌獎日期自10月6日起至明年1月6日止，中獎人要把握機會兌獎。

2024-10-01 10:30
美東碼頭確定罷工！　台驊：超過2周運價肯定上漲

美東碼頭確定罷工！　台驊：超過2周運價肯定上漲

美東碼頭工人確定罷工，國際碼頭工人協會（ILA）稍早宣布，自美東時間10／1凌晨12時01分起，關閉所有大西洋及海灣沿岸的所有港口，直到美國海事聯盟（USMX）接受協商條件。台驊控股分析，若是罷工行動超過2周，造成的影響將持續至明年初，且船公司運能將折損約2成，運價肯定大幅上漲。

2024-10-01 14:45
勞動基金8月獲利13.4億元　前8月賺8871億元

勞動基金8月獲利13.4億元　前8月賺8871億元

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至8月底止，勞動基金規模為6兆7,957億元，收益數為8,871億元，收益率14.25％；8月單月收益數為13.4億元 。

2024-10-01 10:20
台股ETF退燒！上周逾3.8萬股民下車　00919守住人氣王

台股ETF退燒！上周逾3.8萬股民下車　00919守住人氣王

台股ETF受益人千萬大關前近關情怯，終止30周創新高紀錄。根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周不增反減，減少3萬8,129人，來到980萬4,366人。

2024-10-01 09:42
準日相石破茂嚇壞日本股匯市　謝金河：不可呷緊弄破碗

準日相石破茂嚇壞日本股匯市　謝金河：不可呷緊弄破碗

日本自民黨新任總裁石破茂將獲國會指名為新任日本首相，日本股市在昨（9月30日）大跌1910點，日圓兌美元升值到142價位，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，給準日相石破茂上｢第一堂經濟課｣，日本經濟才從谷底爬升，元氣尚未恢復，市場在提醒他不可「呷緊弄破碗」。

2024-10-01 09:27
山陀兒襲台6縣市放颱風假　勞動部：不出勤建議別扣薪

山陀兒襲台6縣市放颱風假　勞動部：不出勤建議別扣薪

中颱山陀兒緩慢靠近台灣，南部尤其首當其衝，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等6縣市今（1）日停班停課，對此，勞動部提醒，天然災害發生時，勞工是否出勤，重點在於防災與避險，應以勞工安全作為首要考量，只要工作地、居住地或上班途中會經過的區域停班，勞工可要求不到班，也建議雇主不要扣薪。

2024-10-01 06:00
罕見！半導體ETF新兵00947公告　首次配息決議「不發」

罕見！半導體ETF新兵00947公告　首次配息決議「不發」

甫於6月掛牌台新臺灣IC設計動能（00947）今（10月1日）公告首次配息，但基於實務考量，決定就不配息，罕見成為今年發行ETF中首檔在公告配息月份不配息的ETF。

2024-10-01 16:24
官股金融業第3家！駭客不放颱風假　一銀證實遇網路攻擊

官股金融業第3家！駭客不放颱風假　一銀證實遇網路攻擊

雖然強颱山陀兒逼近，但俄羅斯駭客揚言攻擊台灣官方金融機構、政府部門的動作不停歇，第一金（2892）今（10月1日）公告旗下子公司第一銀行「第e個網」遭受DDoS（分散式阻斷服務）網路攻擊，已啟動防禦機制。

2024-10-01 09:20

讀者迴響

熱門新聞

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

快訊／7-8月統一發票　誕生17名千萬幸運兒

快訊／王燕軍「業務繁忙」　辭任松崗董事長

快訊／7-8月統一發票千萬特別獎明細曝光！　花4元外送費就中獎

快訊／93萬人注意！00929配息再縮至0.14元　年配息率跌破9%

高港要求絕大多數船隻出海避風　賴著不走列黑名單且將裁罰

快訊／「幸運農友」花5180元買肥料　拿到200萬元中獎發票

罕見！半導體ETF新兵00947公告　首次配息決議「不發」

證交所公布12檔注意股　所羅門當沖比例破7成被列入

賺爛！他賣手遊虛寶2年交易額680萬　國稅局追出51萬營業稅

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366