台股難逃颱風假後暴跌？他曝墨菲定律「馬上出事」：同劇情演3次了

▲相似的劇情已經上演第3次了。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者施怡妏／綜合報導

山陀兒颱風來襲，台北市於今（2）日宣布停班停課，台股也隨之休市一天。然而，昨日美國科技股大跌的影響，使得台指期夜盤跳水近300點，市場擔憂恢復交易後的台股將面臨修正壓力。財經作家「狄驤」指出，這就是墨菲定律，上次凱米颱風假期結束後，台股曾大跌超過600點，相似的劇情已上演第3次。

財經作家「狄驤」在臉書發文，雖然許多人說只要美股穩定，颱風對台股的影響就可以忽略，但現實情況並非如此，「墨菲定律就是這樣，馬上就出事了」，儘管美國最新的製造業PMI數據有好有壞，但市場仍以恐慌的心態應對，「相似的劇情真的上演了第三遍，台股這次能躲過嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「狄驤」指出，颱風假對台股的不確定性，比美國經濟還難預測，「沒有提前避險減碼，真的來不及跑」，上次凱米颱風假結束後，台股大跌超過600點，「未來看到颱風登陸，多少也要尊重一下才行了。」

「狄驤」回顧8月初和9月初的股災，外資期貨淨空單都在製造業PMI出爐前增加到4萬口左右，而隨後的製造業PMI表現都不佳，導致市場陷入衰退恐慌，「台股隔日都會大跌千點以上，同樣的劇情會上演第三次嗎？」

昨日公布的美國9月製造業採購經理人指數（PMI），終值從8月的47.9下降至47.3，儘管這個數字高於初值的47，但已經是連續第三個月低於榮枯線50，是自2023年6月以來的最糟。

另外，道瓊工業指數下跌173.18點或0.41%，收報42156.97點。標普500指數微跌53.73點或0.93%，收在5708.75點。以科技股為主的那斯達克指數大跌278.81點或1.53%，收在17910.36點。費城半導體指數下滑148.12點或2.86%，收在5024.94點。

貼文獲「狄驤的資本主義求生筆記」授權轉載。

